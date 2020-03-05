Известная шахматистка отказалась заниматься бюджетными вопросами Бурятии

Отныне Инна Ивахинова будет решать в Хурале проблемы социальной политики





На сегодняшней сессии Хурала Бурятии депутаты освободили свою коллегу – Инну Ивахинову – от обязанностей распределять бюджетные деньги. Причем, по ее личному заявлению. Впрочем, без дела она не останется. Ведь, как рассказал докладчик по вопросу, вице-спикер парламента Цырен Доржиев,«каждый депутат, за исключением председателя Народного Хурала и заместителей председателя, обязан состоять в одном из комитетов».

В итоге знаменитую шахматистку ввели в состав комитета по социальной политики. К слову, сегодня же в социальном комитете освободилось место: его покинула Евгения Лудупова, которую лиши полномочий депутата из-за того, что она заняла пост министра здравоохранения.Инна Ивахинова известна прежде всего своими спортивными заслугами. Она - двукратная чемпионка Европы среди девушек, международный гроссмейстер среди женщин.Фото: «Номер один»