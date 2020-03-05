Депутат Хурала «разгромил» министра внутренних дел Бурятии

Выступление Олега Кудинова в парламенте закончилось скандалом





На сегодняшней сессии Хурала депутаты выслушали доклад министра внутренних дел Бурятии Олега Кудинова. У многих народных избранников нашлись вопросы к работе полиции в республике.

Депутаты, к примеру, интересовались ходом расследования давнего убийства двух девушек сотрудниками полиции, итогами разбирательства после стриптиза в одном из отделов МВД, делом о сбившем двух девушек судебном приставе и многом другом.Касательно расследуемых дел Олег Кудинов занял довольно жесткую позицию:- Какую-либо подробную информацию предоставлять вам никто не будет. Прокурор затребует – предоставим. Есть определенный порядок, кому предоставлять. Вам точно не будут, уважаемые депутаты, - ответил он, например, на вопрос об убийстве двух девушек. Подобные же реплики о том, что депутатам он рассказывать ничего не обязан, звучали во время обсуждения неоднократно.Такая реакция спровоцировала негодование народных избранников. В частности, член фракции КПРФ Баир Цыренов крайне эмоционально отреагировал на манеру общения министра и даже потребовал извинений.- Не надо нам тут депутатам говорить, что «я вам, депутатам, ничего не обязан рассказывать». Это что за манера общения? Министр МВД разговаривает с депутатами народного Хурала! Если вы даже не обязаны нам что-то говорить, можно это более корректно сказать! Вы находитесь в стенах Народного Хурала! Нас, депутатов, избирали, в отличие от вас, граждане, которых вы обязаны защищать! А вместо этого вы нам сегодня показываете свою силу! Это полицейское государство! Такое государство не должно существовать! Полиция существует для нас, вы должны нас защищать, а не затыкать нам рты и показывать свою силу! Запугивать нас! Еще депутатов смеете запугивать в стенах Народного Хурала! Я требую извинений от министра МВД за такую манеру общения с депутатами! – практически кричал Баир Цыренов.Кроме того, он высказал крайне нелестную оценку работе МВД, отметив при этом, что выступает несмотря на угрозы высокопоставленного полицейского на заседании одного из комитетов Хурала о том, что его будут за это судить.- На мой взгляд, работа органов внутренних дел республики оставляет желать лучшего. И моральный облик МВД Бурятии – я говорю об уже установленных фактах, когда у нас в Октябрьском отделе полиции на 23 февраля стриптиз происходит и так далее. Многочисленные случаи пыток, убийств в отделах МВД, когда молодые люди погибали на допросах. Это тоже, к сожалению, реалии наши сегодняшние, - говорил он.Также депутат напомнил о событиях сентября прошлого года, когда силовики разогнали несанкционированные протесты на площади Советов.- Как мы сегодня слышали, участковых не хватает, пунктов полиции не хватает. Когда надо бороться с преступностью на улицах, мы видели, какие спецсредства применяются и какие серьезные средства сегодня государство готово выделять на борьбу с людьми, которые озвучивают свои проблемы. Да, может быть не совсем в рамках тех формальных законов, которые были приняты, - говорил он.Впрочем, реплики Баира Цыренова звучали, когда Олег Кудинов уже покинул трибуну, поэтому ответа на все эти претензии не прозвучало.Фото: russianstock.ru