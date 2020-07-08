Депутата Хурала Бурятии обвинили в продаже «секретов» парламента

Итоги тайного голосования стали известны до их оглашения





детского омбудсмена. Первый день сессии Хурала Бурятии закончился сразу двумя скандалами. Напомним, вчера депутаты заседали до восьми вечера. Последними рассматривался целый ряд кадровых вопросов, в частности, об избрании нового вице-спикера

Во время оглашения результатов тайного голосования слово взял член Счетной комиссии Сергей Дорош.- Я еще понимаю, когда депутаты подглядывают, как их коллеги голосуют, это ваше внутрифракционное дело. Но когда к нам приставили двух Церберов, которые следят за подсчетом голосов и кому-то по телефонам докладывают о результатах тайного голосования, это просто возмутительно. Это грубое вмешательство в работу комиссии, - эмоционально заявил депутат.Спикер Хурала Владимир Павлов сначала даже не понял, о чем одет речь. После ряда уточняющих вопросов он попросил озвучить фамилии «Церберов».- Это работники аппарата Хурала Абидуев и Бадлуев, - пояснил Сергей Дорош.- Я никому таких указаний не давал, - отреагировал спикер. – Обязательно с этим разберемся.После оглашения результатов голосования вопрос о «тайнах» Хурала был поднят вновь. На этот раз слово попросил депутат от КПРФ Виктор Мальцев.- Есть такой иркутский сайт «Бабр 24». Так вот, один из наших депутатов за деньги «слил» ему итоги тайного голосования еще до их официального оглашения, они уже обнародованы, - заявил народный избранник. – Это возмутительно.Правда, фамилию продавца «секретов» Хурала Виктор Мальцев не назвал. Впрочем, тема со «сливом» не получила дальнейшего развития, поскольку парламентарии уже начали расходиться по домам.Фото: «Номер один»