В Бурятии депутаты пошли на открытый конфликт с прокуратурой

Они не хотят увольнять главу, уличенного в коррупционных нарушениях



В Муйском районе Бурятии продолжается противостояние прокуратуры и депутатов поселения «Северомуйское», которые не хотят отправлять в отставку главу Алексея Кудряшева.

Как ранее сообщал «Номер один», прокуратура нашла в работе Алексея Кудряшова целый ряд нарушений антикоррупционного законодательства, связанных



Прокуратура четыре раза обращалась в местный совет депутатов, чтобы там дали оценку выявленным нарушениям и приняли соответствующее решение. То, есть, по закону, депутаты должны были отправить Алексея Кудряшова в отставку в связи с утратой доверия. Однако этого сделано не было.



Тогда прокуратура обратилась с иском в суд. Муйский районный суд полностью встал на сторону надзорного органа и обязал совет депутатов на ближайшей сессии отправить главу в отставку в связи с утратой доверия. 12 февраля этого года Верховный суд Бурятии оставил решение районного суда без изменения, а жалобы ответчиков – без удовлетворения.



Однако депутаты не успокоились и подали жалобу в суд кассационной инстанции. Но и там не нашли поддержки.



«Определением судебной коллегии по административным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции на совет депутатов поселения «Северомуйское» возложена обязанность на ближайшей сессии рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий главы поселения», сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии.



Фото: «Номер один» Как ранее сообщал «Номер один», прокуратура нашла в работе Алексея Кудряшова целый ряд нарушений антикоррупционного законодательства, связанных с выделением жилья и земли близким родственникам Прокуратура четыре раза обращалась в местный совет депутатов, чтобы там дали оценку выявленным нарушениям и приняли соответствующее решение. То, есть, по закону, депутаты должны были отправить Алексея Кудряшова в отставку в связи с утратой доверия. Однако этого сделано не было.Тогда прокуратура обратилась с иском в суд. Муйский районный суд полностью встал на сторону надзорного органа и обязал совет депутатов на ближайшей сессии отправить главу в отставку в связи с утратой доверия. 12 февраля этого года Верховный суд Бурятии оставил решение районного суда без изменения, а жалобы ответчиков – без удовлетворения.Однако депутаты не успокоились и подали жалобу в суд кассационной инстанции. Но и там не нашли поддержки.«Определением судебной коллегии по административным делам Восьмого кассационного суда общей юрисдикции на совет депутатов поселения «Северомуйское» возложена обязанность на ближайшей сессии рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий главы поселения», сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии.Фото: «Номер один»