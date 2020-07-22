В Бурятии жители района устали жить под руководством скандального главы

«Уголовка» не мешает Александру Бурлакову руководить Заиграевским районом





Суд над главой Заиграевского района Александром Бурлаковым должен был состояться весной. Однако судебное разбирательство сначала отложили из-за самоизоляции главы, затем из-за неявки свидетелей. А оскандалившийся глава как ни в чем не бывало продолжает возглавлять район.

В редакцию «Номер один» обратились депутаты Заиграевского района, бывшие сотрудники администрации, а также простые жители райцентра и других населенных пунктов. Людям кажется странной ситуация, когда район республики возглавляет человек, находящийся под следствием по делу о коррупции. Исполняя обязанности главы района, Александр Бурлаков участвует в работе комитета по борьбе с преступностью, встречает членов правительства, главу республики… Заиграевцы считают, что с восстановлением полномочий оскандалившегося главы следовало повременить, пока не пройдет суд.Напомним, по данным следствия, 21 ноября 2018 года Бурлаков своим распоряжением незаконно и необоснованно ввел режим ЧС в поселке Заиграево и селе Новая Брянь, сославшись на якобы критический запас топлива на котельных предприятий ЖКХ населенных пунктов и низкую температуру в жилых помещениях.После чего глава района направил письмо в правительство республики и запросил 19 млн рублей на ликвидацию придуманной им коммунальной угрозы. В ответ на указанное письмо в бюджет Заиграевского района из резервного фонда перечислили более 12 млн рублей для приобретения угля.Из указанной суммы почти 5 млн рублей администрация района необоснованно, без какой-либо необходимости потратила на приобретение угля для двух коммерческих организаций, обслуживающих котельные, причем у них имелся достаточный запас своего топлива.- Таким образом, фактически Бурлаков за счет бюджетных средств незаконно спонсировал две коммерческие организации, директором одной из которых является его знакомая, чем причинил имущественный вред бюджетной системе, - отмечали в СК.Дело Александра Бурлакова, обвиняемого по статье о превышении должностных полномочий (ст. 286 ч. 2 УК РФ), рассматривается в Октябрьском районном суде г. Улан-Удэ. В суд дело поступило 18 марта. Первое заседание, назначенное на 15 апреля, отложено по «другим основаниям». 24 апреля оно также не состоялось, так как у обвиняемого не было возможности участвовать в судебном заседании (в это время господин Бурлаков находился на «самоизоляции»). Последнее состоялось 26 июня, однако и его отложили из-за неявки свидетелей.Несмотря на то, что сейчас в самом разгаре лето, многие уже обеспокоены предстоящим отопительным сезоном.Один из наших собеседников, совсем недавно занимавший высокий пост в Заиграевской райадминистрации, говорит, что наиболее тревожная ситуация складывается с котельной в Татарском Ключе, накопившей огромные долги перед «ЧитаЭнергоСбытом» и поставщиками топлива.- Предприятие там убыточное, собираемость платежей очень низкая, хватает только на выплату зарплаты. Все ресурсы – топливо, электроэнергия - используются в долг. Общая задолженность этой котельной около 12 млн рублей.Тревожная ситуация и в Новой Бряни – старая котельная не ремонтируется, а новую район у инвестора пока не выкупил.- Непонятно, чем там будут топить и как это будет работать, ведь еще даже тариф не приняли, - отмечает наш собеседник.Напомним, старая котельная в Новой Бряни работает с 1982 года, потери тепловой энергии составляют до 20%. Новую котельную строит инвестор. Сообщалось, что объект заявлен в президентскую «дальневосточную субсидию» с финансированием в этом году, однако котельная до сих пор не выкуплена.Еще одно «достижение» - на 2021 год Заиграевский район исключили из программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».- Район из программы БКАД на 2021 год выкинули, хотя мы всегда находились в лидерах по этой программе. Финансирование на дороги в рамках нацпроекта всегда было одним из самых крупных в республике, - рассказывают депутаты.Кроме того, все деньги, предусмотренные на ремонт и содержание дорог в районе, выделили только на Заиграево. Люди говорят, что это произошло из-за допущенной в отчете ошибки: при составлении сметы расходов специалист ошибся, и все средства, что необходимо было распределить между населенными пунктами, приписал только райцентру.Эту информацию подтвердили в Новоильинске: поселению не дают средства на ремонт и грейдирование дорог.О ряде проблем рассказали и жители поселка Челутай. Больше всего людей беспокоят развалины, оставшиеся после разбора трехэтажных домов. На одной из улиц стоят два многоквартирных дома. А прямо перед ними красуются разобранные груды кирпичей, перекрытий, арматуры.- Глава нашего поселения включал эти три дома в «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры села Челутаевское на 2014-2023 годы». В программе написано, что будет завершено строительство трех трехэтажных кирпичных жилых домов общей площадью 800 квадратных метров в микрорайоне Молодежный. Мы очень хотели, чтобы эти дома достроили, хотя бы первые этажи. Там можно было разместить почту, ФАП, аптеку и многое другое. Отдавать квартиры погорельцам. Однако недострой разобрали, - рассказывают сельчане.Сейчас территория села завалена кирпичными обломками. Примечательно, что битые кирпичи беспрепятственно вывозились на местную свалку, что находится в лесном массиве. Она закрыта, пользоваться ею запрещено, по крайней мере, местному населению. Однако для подрядчика, занимавшегося демонтажом домов, запрет, видимо, не действовал.- Сейчас нависают несколько плит перекрытий, лежат груды кирпичей, до конца все не убрано. Рабочие вывезли блоки, плиты перекрытия, лестничные марши, вентиляционные шахты. Эти развалины огородили, однако не полностью. Туда проникают дети, рядом находятся жилые дома, а вдруг там однажды кого-нибудь завалит? – волнуются челутаевские депутаты.Не хватает сельчанам и почтового отделения – почтальонов в Челутае всего два, им выделили каморку в доме культуры, где они и работают. Помещение, говорят люди, настолько тесное, что удивительно, как работники вообще там помещаются.Еще один повод для печали – Челутаевская школа. Построенное в 1968 году здание капремонта не видело ни разу.- В школе время от времени вываливаются окна. Однажды на завхоза упало. Мы просили сделать ремонт, но нам сказали, что это вопрос политический, - недоумевают люди. - Обращались в начале апреля 2019 года к главе района, и он так ответил нам. Анатолий Чмелев, исполнявший обязанности главы района, обещал в мае обследовать школу, но вернулся Бурлаков, и мы не дождались ничего.Не радует жителей Челутая и то, что школа является девятилеткой – желающим окончить 11 классов приходится ездить в соседние поселки: Заиграево, Ильку, Новую Брянь.Жители Заиграевского района устали от своего главы, они искренне не понимают, как мог человек, находящийся под следствием, вновь возглавить район. Заиграевцы с нетерпением ждут назначения нового главы – человека, стороннего от всех политических группировок.К сожалению, получить комментарии ни от главы района, ни от действующих сотрудников администрации нам не удалось — ни один из рабочих телефонов не отвечал.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: «Номер один»