В Бурятии сын бывшего министра дорос до замминистра

Владимир Хингелов стал замом Екатерины Кочетовой





Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о назначении Владимира Хингелова заместителем министра экономики республики. Владимир Хингелов назначен на должность замминистра – председателя Комитета макропрогнозирования с 23 июля с испытательным сроком 6 месяцев.

С 2017 года Владимир Хингелов занимал должность заместителя председателя Комитета городского хозяйства по экономике и финансам администрации Улан-Удэ. Отметим, Владимир Хингелов является сыном Вячеслава Хингелова, экс-министра труда и социального развития Бурятии.Владимир Вячеславович Хингелов родился 3 января 1977 года в поселке Илька Заиграевского района Бурятской АССР. В 2001 году окончил Бурятский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2004 году прошел профессиональную переподготовку во ВСГУТУ по программе подготовки управленческих кадров.С 2001 по 2005 годы работал в должности главного специалиста Управления федеральной государственной службы занятости населения по Бурятии.С 2007 по 2012 годы прошел путь от специалиста комитета экономического развития администрации Улан-Удэ до начальника отдела труда и доходов населения Комитета экономического развития администрации города.С 2013 года работал в должности начальника отдела макропрогнозирования и программирования министерства экономики Бурятии.С 2017 года занимал должность заместителя председателя Комитета городского хозяйства по экономике и финансам администрации Улан-Удэ.Фото: пресс-служба правительства Бурятии