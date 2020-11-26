Депутаты Хурала Бурятии снова поссорились из-за прожиточного минимума пенсионера

Несмотря на его повышение вопрос вызвал неоднозначную реакцию





В сентябре этого года депутаты парламента Бурятии уже приняли прожиточный минимум пенсионера. Однако Минэкономики было вынуждено внести этот закон снова из-за того, что федеральное министерство соцзащиты прислало новые цифры, повышающие показатели, на основе которых и рассчитывался прожиточный минимум.

Власти республики пересчитали все заново. И в итоге прожиточный минимум пенсионера по сравнению с сентябрьской версией перевалил за 10 тысяч рублей. Если точнее, то его уровень на следующий год определен в размере 10372 рубля. Это выше среднероссийского уровня более чем на 300 рублей.Впрочем, реакция депутатов на этот факт была неоднозначна. Так, представитель КПРФ в Хурале Баир Цыренов усомнился в том, что 10 тысяч – это та сумма, на которую пенсионер сможет полноценно жить.- Кто сейчас из сидящих в зале может сказать, что это действительно та сумма, которая позволяет кому-либо в нашей стране прожить месяц? – спросил он. - Кто из нас сегодня может прожить на 10 тысяч рублей месяц?Ему парировал депутат Игорь Бобков. Народный избранник вспомнил времена своей депутатской молодости, когда он также требовал повысить прожиточный уровень пенсионера, чтобы он стал выше российского и предлагал выделить на эти цели деньги из бюджета республики. Что сегодня, спустя много лет, и произошло.- Не надо вот этого гнилого дешевого популизма в отношении можно ли прожить. Мы понимаем, что на эти деньги прожить сложно. Мы понимаем, что высокие доплаты получают только ВИП-пенсионеры. Которых, кстати, очень много среди ваших же функционеров, – раскритиковал он выступление Баира Цыренова. - Если есть конкретный вопрос, то задавайте. Не надо нас воспитывать!В любом случае, эти прения на суть вопроса никак не повлияли: депутаты проголосовали за увеличения прожиточного минимума пенсионера и продолжили сессию.Фото: «Номер один»