Алексей Цыденов: "Крайне неприятная ситуация"

Глава Бурятии высказал личное мнение по поводу ареста зампреда правительства
Глава республики надеется, что следствие со всем разберется и Алексей Мишеенин окажется не при чем.
- Сегодня, конечно, новость дня - это задержание Мишенина Алексея Сергеевича. Крайне неприятная ситуация. Его задержали, сейчас проводятся мероприятия. Претензии, которые ему предъявляются, связаны с 2016 годом и с работой Новосибирского авиаремонтного завода. Хотелось бы,чтоб следствие во всем разобралось и по итогам выяснилось, что он не при чем. И он оказался чист. Если по итогу выяснится, что он преступил закон, ну тогда что, перед законом все равны. Будет, конечно, очень неприятно. Я думаю, следствие разберётся, суд разберётся. Будем смотреть как дело развивается. Ну а сами будем идти дальше. Всем всего наилучшего, - прокомментировал Алексей Цыденов.
Напомним, сегодня днем прибывшие из Новосибирска силовики провели обыск в кабинете зампреда, а затем задержали и самого чиновника. По информации источников, вскоре Алексея Мишенина этапируют в Новосибирск для продолжения следственных действий, поскольку дело связано с его прежней работой, когда он возглавлял Новосибирский авиаремонтный завод. По информации "Номер один", Алексею Мишенину инкриминируют ч.4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Сумма, которая фигурирует в деле, пока не называется.
Фото: gazeta-n1.ru/stock
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