14.04.2021
Депутатов Хурала удивила новая закупка оборудования для онкодиспансера в Улан-Удэ

Депутатов Хурала удивила новая закупка оборудования для онкодиспансера в Улан-Удэ

Строительство скандального объекта продолжает сопровождаться непонятными событиями

Правительство Бурятии продвигает вопрос о выделении около 136 млн. рублей на приобретение оборудования для дооснащения строящегося онкологического диспансера в Улан-Удэ. Минздравом республики уже подготовлен перечень необходимого.

88 млн из запрашиваемой суммы планируется направить на оборудование, которое требует монтажа, еще 47 млн - на прочее оборудование помельче.

«Документов, которые обосновывают именно эту цену каждого вида оборудования, нет. В нарушение 44-го федерального закона», - сообщили представители Счетной палаты Бурятии на заседании комитета Народного Хурала по бюджету, где рассматривался данный вопрос.

В зале возник резонный вопрос – зачем вообще выделять деньги. «Мы же ведь знаем, что данный объект по проектно-сметной документации строится «под ключ», - отметил один из депутатов.

Минфин республики не смог разъяснить ситуацию. Представителя Минздрава Бурятии, чтобы объяснить эту странность, на заседании не было.

В итоге депутаты решили заслушать Минздрав по данной теме на следующем заседании комитета.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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