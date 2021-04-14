Депутатов Хурала удивила новая закупка оборудования для онкодиспансера в Улан-Удэ

Строительство скандального объекта продолжает сопровождаться непонятными событиями





Правительство Бурятии продвигает вопрос о выделении около 136 млн. рублей на приобретение оборудования для дооснащения строящегося онкологического диспансера в Улан-Удэ. Минздравом республики уже подготовлен перечень необходимого.

88 млн из запрашиваемой суммы планируется направить на оборудование, которое требует монтажа, еще 47 млн - на прочее оборудование помельче.«Документов, которые обосновывают именно эту цену каждого вида оборудования, нет. В нарушение 44-го федерального закона», - сообщили представители Счетной палаты Бурятии на заседании комитета Народного Хурала по бюджету, где рассматривался данный вопрос.В зале возник резонный вопрос – зачем вообще выделять деньги. «Мы же ведь знаем, что данный объект по проектно-сметной документации строится «под ключ», - отметил один из депутатов.Минфин республики не смог разъяснить ситуацию. Представителя Минздрава Бурятии, чтобы объяснить эту странность, на заседании не было.В итоге депутаты решили заслушать Минздрав по данной теме на следующем заседании комитета.Фото: пресс-служба правительства Бурятии