В Бурятии построят еще один мост через Селенгу

Накануне депутаты Горсовета одобрили решение по строительству моста в Прибайкальском районе



Накануне состоялось заседание Комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Улан-Удэнского городского Совета депутатов. На заседании депутат Дмитрий Дружинин выступил по вопросу строительства моста через реку Селенга в поселке Татаурово Прибайкальского района. Проблема существует уже около 30 лет.



Территория Прибайкальского района состоит из 10 сельских поселений и разделена Селенгой на 2 части – левый и правый берег с районным центром село Турунтаево. Поселение располагается на парвом берегу, где сосредоточены основные социальные учреждения – больница, банки, досуговые центры и так далее. Дело в том, что транспортное сообщение между берегами осуществляется через паромную переправу в теплые месяцы, а зимой – через ледовую. При этом, перебраться на другой берег можно только 10 часов в сутки – 5 рейсов через каждые 2 часа при загрузке всего в 8 единиц техники. Ледовые переезды работают официально только 1.5-2 месяца в году, а в остальной зимний период горожане совершают поездки на свой страх и риск. Причем, получается, что оба варианта сильно зависят от погодных условий. В остальное время гости и жители поселений вынуждены делать огромный крюк через Улан-Удэ или Кабанский район. Протяженность дорог составляет около 110 километров и превышает расстояние через реку практически в 5 раз. На левом берегу расположены 4 поселения с численностью 12 тысяч жителей.



- Район располагает высоким рекреационным потенциалом: протяженность на 94 километра побережья озера Байкал с прекрасными естественными пляжами, наличие сети рек и озер, минеральные и лечебные источники, природный ландшафт, горы и леса – все это позволило району оказаться в выигрышном положении и стать базовой территорией для создания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа., - рассказал Дмитрий Дружинин.



Как отметили на собрании, в районе туристическая индустрия набирает темпы: количество туристический прибытий увеличилось с 28 тысяч человек до 60 тысяч человек, количество прибытий иностранных граждан увеличилось в 5.5 раз. Таким образом, мост позволит увеличить поток туристов не только в Прибайкалье, но и в Баргузинском и Курумканском районах. Это положительно повлияет на развитие торговли, транспортную логистику, снизит отток населения из райнов, а также поможет разгрузить дороги Улан-Удэ в туристический период. Депутаты единогласно одобрили проект.



- Мы рассмотрели вопрос о строительстве моста через реку Селенга в Татаурово, согласились со всеми приведенными доводами. Вследствие этого решения у нас увеличится туристический потенциал не только Прибайкальского района, но и Баргузинского и Курумканского районов. Тот поток, который идет с Иркутской области, будет напрямую попадать в данные районы. Также, в городе Улан-Удэ есть поселение Мостовое, которое является пограничным с Прибайкальским районом и, конечно, доступ к этому поселению будет ближе и быстрее. Мы единогласно поддержали эту инициативу и сейчас готовим письмо председателю Горсовета Чимиту Бальжинимаеву о поддержке наших коллег, - рассказал Саян Бальжиров, заместитель председателя Комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Улан-Удэнского городского Совета депутатов.



фото: "Номер один"