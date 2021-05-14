Глава Бурятии подписал указ о слиянии скорой помощи с медициной катастроф

Несмотря на несогласие одной из сторон, реорганизация все-таки случилась





12 мая глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление об объединении Станций скорой медицинской помощи с Территориальным центром медицины катастроф. После завершения процесса реорганизации учреждение будет носить наименование «Территориальный центр медицины катастроф Республики Бурятия».



- Реорганизовать государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Территориальный центр медицины катастроф Республики Бурятия» путём присоединения к нему государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи, - написано в документе.



В постановлении сказано, что в срок до 1 октября 2021 года будут внесены соответствующие изменения в документы, проведены организационно-штатные мероприятия и прочее. На период реорганизации будет выделено финансирование из средств республиканского бюджета.



Как ранее писал «Номер один»,





фото: "Номер один" 12 мая глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление об объединении Станций скорой медицинской помощи с Территориальным центром медицины катастроф. После завершения процесса реорганизации учреждение будет носить наименование «Территориальный центр медицины катастроф Республики Бурятия».- Реорганизовать государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Территориальный центр медицины катастроф Республики Бурятия» путём присоединения к нему государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи, - написано в документе.В постановлении сказано, что в срок до 1 октября 2021 года будут внесены соответствующие изменения в документы, проведены организационно-штатные мероприятия и прочее. На период реорганизации будет выделено финансирование из средств республиканского бюджета.Как ранее писал «Номер один», сотрудники Станций скорой медицинской помощи были против присоединения их учреждения к ТЦМК. Персонал даже написал открытое письмо на имя главы Бурятии, которое собрало свыше 160 подписей, однако документ не стал помехой для процесса. Медики сообщили, что есть вероятность большого количества сокращения сотрудников. При этом глава ТЦМК Вячеслав Тимкин в интервью «Номер один» отметил множество плюсов от слияния, в то время как главный врач Станций скорой медицинской помощи , напротив, раскритиковал его.фото: "Номер один"