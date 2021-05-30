Алексей Цыденов: «Давайте решим, кого «Единая Россия» выдвинет на выборы в Госдуму»

Глава Бурятии призвал проголосовать на предварительном голосовании «Единой России»
Успеть отдать свой голос на предварительном голосовании «Единой России» сегодня до 20.00 призвал глава Бурятии Алексей Цыденов. На своих страницах в социальных сетях он обратился к жителям республики, которые зарегистрировались на сайте https://pg.er.ru/, но еще не выбрали будущих кандидатов по ее партийному списку и одномандатному округу.
«Кто представит Бурятию в Госдуме, решают люди!» - написал Алексей Цыденов. Он отметил, что среди претендентов есть «много активной молодежи, волонтеров, которые хотят изменений, кто не понаслышке знает, чем сегодня живут люди, какие проблемы их реально волнуют - Баир Батуев, Екатерина Бальбурова, Алексей Беляев».
Глава Бурятии также назвал опытных политиков и руководителей, принимающих участие в предварительном голосовании: Героя труда России, директора Улан-Удэнского авиазавода Леонида Белых, основателя школы ушу «Золотой дракон» Игоря Марковца, вице-спикера Народного Хурала Татьяну Мантатову, известного бизнесмена Дениса Гармаева, уже опытного парламентария Николая Будуева, а также “одного из самых эффективных членов команды республиканского правительства” - министра спорта Вячеслава Дамдинцурунов.
«Сейчас мы выбираем тех, кого партия Единая Россия будет выдвигать на выборы в Государственную Думу в сентябре этого года, - напомнил Алексей Цыденов».
Глава Бурятии поблагодарил всех избирателей, уже выбравших своих кандидатов. “Это более 50 тысяч человек”, - уточнил Алексей Цыденов.
Его обращения размещены в Фейсбуке; Инстаграме и ВКонтакте.
Фото: «Номер один»
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