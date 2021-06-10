Правительство Бурятии пополнят «фронтовиком»

Наталья Сандакова станет первым заместителем министра образования



В Бурятии подведены итоги конкурса на должность первого заместителя министра образования и науки – председателя Комитета по науке и профессиональному образованию. Победителем признана сопредседатель регионального штаба ОНФ в Бурятии, проректор по социальной и воспитательной работе ВСГУТУ Наталья Сандакова.



Напомним, должность первого заместителя министра образования Бурятии стала вакантной в марте этого года. Занимавшая этот пост Галина Фомицкая уволилась в связи с выходом на пенсию.



Фото: ВСГУТУ