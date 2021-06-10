10.06.2021
Правительство Бурятии пополнят «фронтовиком»

Правительство Бурятии пополнят «фронтовиком»

Наталья Сандакова станет первым заместителем министра образования

В Бурятии подведены итоги конкурса на должность первого заместителя министра образования и науки – председателя Комитета по науке и профессиональному образованию. Победителем признана сопредседатель регионального штаба ОНФ в Бурятии, проректор по социальной и воспитательной работе ВСГУТУ Наталья Сандакова.

Напомним, должность первого заместителя министра образования Бурятии стала вакантной в марте этого года. Занимавшая этот пост Галина Фомицкая уволилась в связи с выходом на пенсию.

Фото: ВСГУТУ
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