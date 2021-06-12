Глава Бурятии посоветовался с бизнесом о мерах поддержки на период ограничений

Алексей Цыденов встретился в режиме онлайн-конференции с предпринимателями



Глава Бурятии на состоявшейся сегодня онлайн-встречи с бизнесом отметил, что ограничительные меры вынужденные и связаны с резким ростом уровня заболеваемости COVID-19 в республике. При этом правительство готово оказать поддержку предпринимателям.



- Мы сейчас приближаемся к показателям, которые были у нас осенью прошлого года. К сожалению, это нас не радует: все мы устали от COVID-19. Но не реагировать мы не можем, и вынуждены принимать, пусть непопулярные, решения. Не потому, что нам нравится что-то запрещать, а потому что иных вариантов нет. Поэтому я попросил весь наш бизнес с пониманием к этому относиться. И понимать, что это вынужденная мера, и, во-вторых, что ограничения введены по минимуму. Сегодня хотел бы с вами со всеми пообщаться. Хотел бы сегодня ваши предложения, вашу оценку ситуации, вашей видение возможных мер поддержки. Эта встреча сегодня первая с вами, но она не последняя. Мы на следующей неделе еще раз встретимся, когда уже на основе ваших предложений и информации мы начнем более-менее понимать, что мы сможем сделать, а что не сможем, - заявил Глава Бурятии.



Алексей Цыденов сообщил, снятие ограничений возможно при падении числа заболевших в сутки до 70. Напомним, что на за последние сутки прирост составил 170 зараженных.



Вопрос оперативной зарплатной поддержки бизнеса поднял заместитель руководителя Пионер Кино ООО «ЭрДжиБи-Синема» Чимит Эрдынеев.



- Мы поддерживаем все меры борьбы с коронавирусом, понимаем, что ситуация тяжелая. У меня такое предложение: мы можем рассмотреть автоматический процесс, чтобы если предприятие закрылось, то официально трудоустроенные сотрудники получили помощь на весь период закрытия? Плюс есть ли возможность возместить коммунальные платежи? – спросил он.



- Мы надеемся до 1 июля эту ситуацию переломить, если население и бизнес ответственно будут относиться к ситуации: не будет «ковидных» вечеринок и так далее. В любом случае, сейчас нужно считать: кому, сколько и на что требуется поддержки. Вы свои расчеты: по численности людей, по аренде, по всему остальному - оперативно передайте минпромторгу нашему, чтобы мы масштаб проблемы понимали. Мы сегодня как раз собрались, чтобы понять, как, чем, и насколько вам можем помочь, - ответил Глава Бурятии.



Предприниматели на совещании поднимали вопросы возмещения аренды, затрат на оплату коммунальных услуг и других мер поддержки, а также получили разъяснения по новым правилам работы.



- Только если все вместе напряжемся, то сможем ситуацию переломить. Давайте займемся самоспасением. А это только дисциплина. Прошу и со своих работников требовать соблюдения всех норм: маски, дезинфекция рук. И с ваших посетителей. Только сообща мы сможем переломить ситуацию. Одними административными мерами мы этого не сделаем. Наши мобильные группы работу усилят. Но хотелось бы, чтобы это был не административно-палочный режим, а чтобы каждый сам помогал справится с этой бедой быстрее, - отметил Глава Бурятии.



Напомним, Алексей Цыденов дал поручение министерству экономики, министерству промышленности, торговли и инвестиций, омбудсмену по защите прав предпринимателей проработать меры поддержки бизнеса, который попадает под новые ограничения, которые введены с сегодняшнего дня для стабилизации эпидемиологической ситуации в республике.



Это ограничение до 20 часов режима работы торгово-развлекательных центров. До 1 июля приостановлена работа фудкортов внутри торговых центров, за исключением обслуживания на вынос без посещения граждан.



На этот же период прекращена работа детских развлекательных зон и центров как внутри торговых центров, так и в отдельных зданиях. Ограничения распространяются и на аттракционы в парках. До 1 июля приостановлена и работа кинотеатров и театров.



В республике ужесточен контроль соблюдения масочного режима. В места массового пребывания людей: торговые центры, предприятия общепита, общественный транспорт и т.д. - исключен доступ без защитных масок.



Руководителям организаций и предприятий, торговых сетей напомнили требования по обеспечению профилактических мер – об обязательном контроле соблюдения масочного режима при входе, термометрии сотрудников, проведении дезинфекции по нормативным требованиям.



Фото: egov-buryatia.ru



