15.06.2021
Замглавы МВД Бурятии возглавил Октябрьский район Улан-Удэ

Замглавы МВД Бурятии возглавил Октябрьский район Улан-Удэ

Распоряжение о назначении Андрея Муравьева подписано сегодня

15 июня в администрации Улан-Удэ подписали распоряжение о назначении нового руководителя Октябрьского района города. Им стал бывший восокопоставленный полицейский Андрей Муравьев.

Андрей Муравьев родился 5 марта 1968 года в Улан-Удэ. После окончания средней школы поступил в Орджоникидзевское высшее военное командное Краснознаменное училище МВД СССР. С 1994 года работал в органах МВД Бурятии. Последняя занимаемая должность - заместитель министра внутренних дел РБ.

Напомним, прежний глава района Андрей Сухоруков с начала июня перешел на работу в МУП «Водоканал» на должность первого заместителя директора.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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