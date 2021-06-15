Замглавы МВД Бурятии возглавил Октябрьский район Улан-Удэ

Распоряжение о назначении Андрея Муравьева подписано сегодня
15 июня в администрации Улан-Удэ подписали распоряжение о назначении нового руководителя Октябрьского района города. Им стал бывший восокопоставленный полицейский Андрей Муравьев.
Андрей Муравьев родился 5 марта 1968 года в Улан-Удэ. После окончания средней школы поступил в Орджоникидзевское высшее военное командное Краснознаменное училище МВД СССР. С 1994 года работал в органах МВД Бурятии. Последняя занимаемая должность - заместитель министра внутренних дел РБ.
Напомним, прежний глава района Андрей Сухоруков с начала июня перешел на работу в МУП «Водоканал» на должность первого заместителя директора.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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