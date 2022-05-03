В Бурятии простились с героически погибшим на Украине военнослужащим

На Украине погиб 23-летний военнослужащий Иванов Яков Андреевич.Рядовой, водитель-механик 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады погиб 25 апреля 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной операции на Украине.- Яков родился 7 июля 1999 года в селе Старый Онохой. Окончил Старо - Онохойскую школу. В школьные годы Яков был активным, деятельным, энергичным человеком, имел успехи в спорте. Учителя отзываются о нем, как о безотказном, добром, отзывчивом, трудолюбивом ученике.После окончания школы поступил в Бурятский Республиканский Индустриальный техникум, после окончания, был призван на военную службу в ряды Российской Армии, во время службы подписал контракт.У Якова осталась жена и двое маленьких сыновей. Он был хорошим семьянином, любящим и любимым отцом, сыном и мужем, - сообщает паблик Заиграево-инфо 24/7Прощание с солдатом состоялось 2 мая в селе Старый Онохой.Вечная память Герою.Фото: Заиграево-инфо 24/7