СКОРБИМ 03.05.2022 в 13:35

В Бурятии простились с героически погибшим на Украине военнослужащим

У Якова Иванова осталась жена и двое маленьких сыновей
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Текст: Номер один
В Бурятии простились с героически погибшим на Украине военнослужащим
На Украине погиб 23-летний военнослужащий Иванов Яков Андреевич. 

Рядовой, водитель-механик 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады погиб 25 апреля 2022 года при исполнении воинского долга в ходе специальной операции на Украине. 

- Яков родился 7 июля 1999 года в селе Старый Онохой. Окончил Старо - Онохойскую школу. В школьные годы Яков был активным, деятельным, энергичным человеком, имел успехи в спорте. Учителя отзываются о нем, как о безотказном, добром, отзывчивом, трудолюбивом ученике.

После окончания школы поступил в Бурятский Республиканский Индустриальный техникум, после окончания, был призван на военную службу в ряды Российской Армии, во время службы подписал контракт. 

У Якова осталась жена и двое маленьких сыновей. Он был хорошим семьянином, любящим и любимым отцом, сыном и мужем, - сообщает паблик Заиграево-инфо 24/7

Прощание с солдатом состоялось 2 мая в селе Старый Онохой. 

Вечная память Герою. 

Фото: Заиграево-инфо 24/7
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