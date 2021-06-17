В Улан-Удэ пойман автолихач с фальшивым номером на машине

Он заменил на нем цифру и нарушал ПДД, а штрафы за это направлялись другому человеку







В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД задержали 31-летнего водителя, подделавшего цифру в государственном регистрационном знаке автомашины. Владелец автомобиля «Тойота Аква» изменил цифру «4» на цифру «1» и более десяти раз попал в объектив камер ЦАФАП ГИБДД, нарушая правила, сообщили в МВД по Бурятии.



Комплексы автоматизированной фиксации нарушений ПДД распознавали фальшивый номер в автоматическом режиме, а штрафы направляли собственнику транспортного средства, чьей номер содержал эти оригинальные буквенно-цифровые значения. После обращения гражданина, не совершавшего административные правонарушения, сотрудникам ГИБДД была дана ориентировка на задержание предприимчивого водителя автомобиля «Тойота Аква».



В своем объяснении горожанин подтвердил, что намеренно изменил цифру в государственном регистрационном знаке. Вину свою признал и с нарушениями согласился. В настоящий момент все 13 штрафов на сумму 16 тысяч рублей переписаны на нарушителя.



В отношении молодого человека за управление транспортным средством с видоизмененным государственным регистрационным знаком составлен административный протокол по статье КоАП РФ, санкция которой предусматривает штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до 3 месяцев.



Фото: МВД по Бурятии

