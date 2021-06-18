В Улан-Удэ по дороге на концерт медики успели спасти человека

Во время поездки на праздник врачи заметили на улице мужчину, потерявшего сознание
Накануне старшая медсестра ковидного госпиталя в «Светлом» Татьяна Емельянова с коллегами ехали к основному зданию БСМП на выездной концерт от Минкульта Бурятии в честь Дня медицинского работника.
Однако, по дороге увидели лежащего возле киоска мужчину без признаков жизни. К нему склонилась женщина. Медики остановили машину, выбежали на помощь. Мужчина был в бессознательном состоянии. Со слов жены узнали, что он инсулинозависимый человек и утром плохо поел.
- Мы стабилизировали состояние, вызвали скорую помощь. Дождались коллег, передали в руки «скорой» и поехали на наш праздник, - рассказывает Татьяна Ильинична.
К слову, бригада опоздала на концерт, зато жизнь человека была спасена.
Напомним, что помимо всех отделений больницы как ковидный стационар БСМП сейчас задействован и Республиканский реабилитационный центр «Светлый».
фото: pixabay.com
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