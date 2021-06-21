В Улан-Удэ должностное лицо кафе «China House» оштрафовано на 200 тыс рублей

Увеселительное заведение проводило банкет, несмотря на «антиковидные» ограничения
В Улан-Удэ по результатам рейда мобильной группы должностное лицо кафе «China House» оштрафовано на 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Нарушение антиковидного режима было выявлено 18 июня во время вечернего рейда мобильной группы с участием сотрудника Роспотребнадзора. В кафе «China House» по улице Смолина на момент проверки проходил банкет по случаю празднования дня рождения.
При повторном нарушении заведению грозит до одного миллиона рублей штрафа.
Напомним, в городе Улан-Удэ и районах республики проходят ежедневные рейды мобильных групп с участием сотрудников полиции и Роспотребнадзора. Проверки проходят не только в организациях торговли и общепита, но и на общественном транспорте.
Фото: egov-buryatia.ru
Нарушение антиковидного режима было выявлено 18 июня во время вечернего рейда мобильной группы с участием сотрудника Роспотребнадзора. В кафе «China House» по улице Смолина на момент проверки проходил банкет по случаю празднования дня рождения.
При повторном нарушении заведению грозит до одного миллиона рублей штрафа.
Напомним, в городе Улан-Удэ и районах республики проходят ежедневные рейды мобильных групп с участием сотрудников полиции и Роспотребнадзора. Проверки проходят не только в организациях торговли и общепита, но и на общественном транспорте.
Фото: egov-buryatia.ru
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