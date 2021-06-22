Жители столицы Бурятии активно разносят коронавирус по республике

С начала года оштрафованы 50 человек, которые вместо самоизоляции передвигались по Улан-Удэ



В Бурятии с начала года 50 человек, инфицированных коронавирусом или бывших в контакте с больными, оштрафованы за то, что свободно перемещались по городу, заражая окружающих. За весь период пандемии выявлено 615 таких нарушителей, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Люди, инфицированные COVID-19 и получающие амбулаторное лечение на дому, а также контактные лица обязаны соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома, напомнили в ней, отметив, что случаи нарушений этого требования продолжаются.



Контроль за передвижением таких людей ведется с помощью данных о геолокации сотовых телефонов, полученных от операторов. Определяется путь передвижения заболевшего коронавирусом и выявляются его контакты. Сигнал о нарушении передается правоохранительным органам.



Кроме того, каждый житель Бурятии, выявивший факт нарушения режима самоизоляции другим человеком, может сообщить об этом на номер 112 и тем самым уберечь от инфицирования многих.



«Для больных, получающих лечение дома, и для контактных лиц созданы сервисы, с помощью которых они могут заказывать еду на дом. А для тех, о ком некому позаботиться, работает волонтерский штаб. Волонтеры могут сходить за них в аптеку, за продуктами. Поэтому нужно оставаться дома. Эпидемиологи не раз сообщали, что коронавирус меняет клинику, становится более контагиозным. Если один инфицированный пройдет по магазину - это уже несколько зараженных. Если сегодня только амбулаторных больных 12 тысяч, то трудно представить масштабы работы, которая в итоге падет на плечи медико»в, - отметил зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.



Напомним, обратиться за помощью, а также стать волонтером можно, позвонив по номеру «горячей линии» 37-95-29. Волонтерские штабы работают не только в Улан-Удэ, а также во всех районах республики. А министерство промышленности, торговли и инвестиций Бурятии продлило сотрудничество с крупными сетевыми компаниями о возобновлении работы телефонов по доставке продуктов питания для больных COVID-19 и контактных лиц.



Фото: egov-buryatia.ru

