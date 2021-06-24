В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили 72-летнюю женщину

Управлявшая автомобилем «Хонда Фит» удостоверение девушка получила 2,5 месяца назад



В Улан-Удэ в среду утром 21-летняя водитель автомобиля «Хонда Фит», следуя по улице Сахьяновой на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на 72-летнюю женщину, сообщили в республиканской ГИБДД.



В результате ДТП бабушка с травмами доставлена в медицинское учреждение. Стоит отметить, что водитель имеет небольшой стаж вождения, водительское удостоверение девушка получила 2,5 месяца назад.



За прошедшие сутки на территории Бурятии зарегистрировано 22 аварии с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе ДТП с пострадавшим. Камерами ЦАФАП ГИБДД зафиксировано 2 760 нарушений ПДД.



Фото: ГИБДД

