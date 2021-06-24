24.06.2021
В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили 72-летнюю женщину

В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили 72-летнюю женщину

Управлявшая  автомобилем «Хонда Фит» удостоверение девушка получила  2,5 месяца назад

В Улан-Удэ в среду утром 21-летняя водитель автомобиля «Хонда Фит», следуя по улице Сахьяновой на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на 72-летнюю женщину, сообщили в республиканской ГИБДД.

В результате ДТП бабушка с травмами доставлена в медицинское учреждение. Стоит отметить, что водитель имеет небольшой стаж вождения, водительское удостоверение девушка получила  2,5 месяца назад.

За прошедшие сутки на территории Бурятии зарегистрировано 22 аварии с  механическими повреждениями транспортных средств, в том числе ДТП с пострадавшим. Камерами ЦАФАП ГИБДД  зафиксировано  2 760 нарушений ПДД.

Фото: ГИБДД
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