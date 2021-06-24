В Улан-Удэ пройдет массовая проверка водителей

Особое внимание автоинспекторы уделят нетрезвым автолюбителям



25 июня вечером в городе пройдет массовая проверка водителей. Как сообщают в пресс-службе МВД Бурятии, запланировано выставление дополнительных экипажей ДПС ГИБДД в составе 20 сотрудников. Автоинспекторы проведут проверку на основных магистральных улицах столицы Бурятии.

- Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в нетрезвом виде, а также соблюдению ПДД при перевозке пассажиров, в том числе несовершеннолетних, - отметили в ведомстве.







Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые, управляя автомобилем в нетрезвом виде, ведут себя на дороге неадекватно.

фото: МВД Бурятии. pixabay.com