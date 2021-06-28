В Бурятии дадут старт первому международному Трансбайкальскому заплыву

Эстафетный заплыв Baikal Great Swim Выдрино-Иркутск протяженностью 120 км пловцы покорят за 36 часов



Первый международный Трансбайкальский экологический заплыв Baikal Great Swim состоится 12-13 июля в Иркутской области. Важнейшее событие в истории мирового марафонского плавания на открытой воде посвящено Году Байкала.



Его организовали Иркутская региональная общественная организация «Клуб закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы» b правительство Иркутской области

при поддержке госкорпорации «Росатом» и спортивного приложения Welps,



Пловцы из разных стран мира впервые соберутся вместе на самом глубоком озере планеты для того, чтобы преодолеть сложнейшую дистанцию, сообщает пресс-служба администрации Иркутской области.



Общая протяженность эстафетного заплыва – 120 км. Старт – в селе Выдрино Кабанского района Бурятии. Финиш – в Иркутске (пляж Якоби). Ориентировочное время прохождения дистанции – 36 часов (без отдыха и сна). Мероприятие будет проходить с соблюдение всех требований безопасности и санитарных норм.



Маршрут Baikal Great Swim является одним из самых сложных в мире. Заплыв проводится с целью привлечения внимания к экологии озера Байкал и прибрежных территорий. Сопровождать участников заплыва на всем протяжении будут катера и лодки Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Бурятии и Иркутской области.



Дистанция заплыва Выдрино – Иркутск выбрана не случайно. В 2019 году группа пловцов - (Вячеслав Тимошенко, Евгений Семеняка (Керчь) и Заур Закраилов (Грозный) под руководством главы Иркутской региональной общественной организации «Клуб закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы» Андрея Бугая и Натальи Денисенко совершили исторический заплыв через озеро Байкал по маршруту Выдрино – Листвянка 55 км с использованием гидрокостюмов. А в 2020 году группа пловцов (Андрей Бугай (Иркутск), Олег Докучаев, Мария Чижова, Павел Комаров, Евгений Зозуля (Владивосток) совершили заплыв по тому же маршруту уже без гидрокостюмов.



В этом году задача сложнее - переплыть озеро Байкал и часть реки Ангара по маршруту Выдрино - Иркутск (120 км) без использования утеплительных средств (гидрокостюмов).



Фото: irkobl.ru

