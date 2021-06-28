В Улан-Удэ вылечили от ковида 101-летнюю бабушку

Она пережила раскулачивание, репрессии, Великую Отечественную войну, девяностые и COVID-19
В Улан-Удэ сегодня из Больницы скорой медицинской помощи выписали Цыпилму Жигжитовну Жигжитову 1920 года рождения. Она попала сюда две недели назад в тяжелом состоянии. Сейчас эта сильная бабушка чувствует себя хорошо, сообщили в пресс-службе БСМП.
Встречать маму пришла дочь Жаргал Балдановна Дамдинова. Она благодарит весь персонал терапевтического отделения БСМП и в первую очередь – лечащего врача Дариму Эрдынеевну Цыбикову и заведующую Марину Жамсарановну Батомунхоеву.
«Мы благодарны за профессионализм, за человечность! Также и медсестрам, и санитарочкам, и соседкам по палате – всем, кто ухаживал за нашей бабушкой. Она у нас сейчас нуждается в постоянном уходе. Мама прожила длинную жизнь и благодаря вам еще будет жить. Пережила раскулачивание, репрессии, Великую Отечественную войну, девяностые. Все это очень тяжело прошлось по ее судьбе. А теперь, получается, еще и ковид пережила. Тем не менее, она не потеряла любви к людям, жажды жизни. Всем желаю такого же здоровья, как у нашей бабушки, и долгих лет жизни!».
Как сообщал «Номер один», ранее вылечилась от коронавируса 99-летняя пациентка в Монголии. Она была выписана из Центральной больницы аймака Увс.
Фото: БСМП