В Бурятии медики просят жителей республики помочь справиться с пандемией коронавируса

В Улан-Удэ врач-кардиолог, работающая в ковидном госпитале, поделилась фотографиями «до и после» дежурства в «красной зоне»
В Бурятии продолжается локдаун. Многие устали от ограничительных мер – почти под каждой новостью о коронавирусе собирается не один десяток комментариев с критикой. Жителей понять можно, однако о том, как реально обстоят дела, напомнила врач-кардиолог, работающая в ковидном госпитале. Наталья Булутова обратилась к улан-удэнцам в Facebook.
- Чувство тревоги и желание помочь предотвратить распространение вируса Covid-19, побудили меня показать два моих фото «до и после» дежурства в «красной зоне» ковидного госпиталя. Хочу донести правдивую и важную информацию.
Вероятно, вы уже слышали, что в настоящее время не хватает врачей и медицинских сестёр, несмотря на то что, мы работаем без выходных, объём работы не уменьшатся. Количество заболевших COVID -19, так же не уменьшается, - отметила врач. К посту женщина приложила фотографии.
Наталья Булутова рассказывает, что встречает пациентов каждый день и они «24 часа в сутки нуждаются в подаче увлажнённого кислорода из баллонов, от которого зависят их жизни».
- Мое сердце «сжимается», когда я вижу низкий уровень сатурации у пациента, так проявляется дыхательная недостаточность (сатурация - уровень кислорода в организме). Многие думаю, что его это не коснётся или что перенесут легко Covid-19, возможно так и будет, но среди нас дети, люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди, для них исход заболевания может быть печальным. Если, вы можете свободно дышать атмосферным воздухом, вы очень счастливый человек! Цените возможность свободно дышать, быть здоровым, возможность находиться
в кругу родных людей, - высказалась врач.
Наталья Олеговна просит земляков вместе помочь исправить сложную ситуацию.
- Призываю вас, берегите себя и окружающих людей, соблюдайте режим самоизоляции, вакцинируйтесь от Covid -19, пожалуйста носите маски правильно. От каждого из нас зависит человеческая жизнь! – добавила специалист.
фото: из соцсетей Натальи Булутовой
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