В Бурятии медики просят жителей республики помочь справиться с пандемией коронавируса

В Улан-Удэ врач-кардиолог, работающая в ковидном госпитале, поделилась фотографиями «до и после» дежурства в «красной зоне»

В Бурятии продолжается локдаун. Многие устали от ограничительных мер – почти под каждой новостью о коронавирусе собирается не один десяток комментариев с критикой. Жителей понять можно, однако о том, как реально обстоят дела, напомнила врач-кардиолог, работающая в ковидном госпитале. Наталья Булутова обратилась к улан-удэнцам в Facebook.- Чувство тревоги и желание помочь предотвратить распространение вируса Covid-19, побудили меня показать два моих фото «до и после» дежурства в «красной зоне» ковидного госпиталя. Хочу донести правдивую и важную информацию.Вероятно, вы уже слышали, что в настоящее время не хватает врачей и медицинских сестёр, несмотря на то что, мы работаем без выходных, объём работы не уменьшатся. Количество заболевших COVID -19, так же не уменьшается, - отметила врач. К посту женщина приложила фотографии.Наталья Булутова рассказывает, что встречает пациентов каждый день и они «24 часа в сутки нуждаются в подаче увлажнённого кислорода из баллонов, от которого зависят их жизни».- Мое сердце «сжимается», когда я вижу низкий уровень сатурации у пациента, так проявляется дыхательная недостаточность (сатурация - уровень кислорода в организме). Многие думаю, что его это не коснётся или что перенесут легко Covid-19, возможно так и будет, но среди нас дети, люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди, для них исход заболевания может быть печальным. Если, вы можете свободно дышать атмосферным воздухом, вы очень счастливый человек! Цените возможность свободно дышать, быть здоровым, возможность находитьсяв кругу родных людей, - высказалась врач.Наталья Олеговна просит земляков вместе помочь исправить сложную ситуацию.- Призываю вас, берегите себя и окружающих людей, соблюдайте режим самоизоляции, вакцинируйтесь от Covid -19, пожалуйста носите маски правильно. От каждого из нас зависит человеческая жизнь! – добавила специалист.фото: из соцсетей Натальи Булутовой