В Улан-Удэ ковид унес жизнь еще одного медика

Любовь Трифонова 47 лет трудилась в женской консультации городской поликлиники № 1







Любовь Александровна Трифонова, долгие годы трудившаяся в женской консультации городской поликлиники № 1, скончалась на 69-м году жизни от коронавируса, сообщает сайт минздрава Бурятии.



«Она окончила в 1973 году Улан-Удэнское медицинское училище (ныне Республиканский базовый медицинский колледж им. Раднаева). По распределению стала работать акушеркой в родильном отделении Городского родильного дома Улан-Удэ. В 1979 году перешла на работу в женскую консультацию роддома. В 1991 году Женская консультация вошла в состав ТМО № 1, ныне городская поликлиника № 1.



Любовь Александровна трудилась в женской консультации городской поликлиники № 1 на протяжении 47 лет. За этот долгий срок она стала незаменимой коллегой. Заслужила почет и уважение среди своих пациенток. Любовь Александровна являлась наставником молодых специалистов. Всегда могла помочь, подсказать, направить. Помогала не только своей работой, но и добрым словом. Неоднократно исполняла обязанности старшей акушерки. Работала с женщинами в социально опасном положении.



Любовь Александровна работала даже после выхода на пенсию. В своей работе видела дело всей своей жизни. Работа для неё была равноценна самой жизни. Профессию Любовь Александровна выбирала сердцем.Так случилось, что болезнь оказалась сильнее... Ковид стремительно унёс жизнь прекрасной коллеги. Любовь Александровна ушла из жизни на 69 году жизни. Любовь Александровна со своим мужем воспитала двух прекрасных детей. Есть внуки...», - говорится в некрологе.



Министерство здравоохранения Бурятии, коллектив и главный врач городской поликлиники N1 Наталья Бадмаева, а также заведующая женской консультацией Еелена Ботоева выразили свои соболезнования родным и близким: «Мы скорбим вместе с вами».



Фото: egov-buryatia.ru/minzdrav



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.