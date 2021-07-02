Фридайвер из Иркутска поднял со дна Байкала 450 кг автомобильных покрышек

Мужчина планирует собрать 15 тонн резины и сделать покрытие для детской площадки в Листвянке

Иркутянин Егор Лесной поставил себе необычную задачу - поднять со дна Байкала автомобильную резину и сделать из нее покрытие для детской площадки. Как делится мужчина в социальных сетях, идея появилась у него еще в прошлом году, а сейчас он решил начать ее реализовывать.- Мысль сделать покрытие для детской или спортивной площадки из покрышек, поднятых со дна Байкала, пришла ко мне в том году, когда мы убирали десятки тонн покрышек с берега Иркутского водохранилища. Насколько это крутая идея, подумал я! То, что загрязняло воду еще вчера, сегодня станет безопасным покрытием для активного проведения времени детей и подростков, - поделился парень.Егор рассказал, что решился связаться с Резиноперерабатывающим заводом и воплотить эту идею в жизнь.- Завод посчитал - необходимо 15 тонн покрышек! И в этот понедельник мы уже собрали первых пол тонны, а если точно, то 450кг! Задача сложная, но выполнимая, - сообщил амбициозный иркутянин.Как отметил Егор Лесной, ему хотелось бы, чтоб в каждом прибрежном населенном пункте была площадка с покрытием из покрышек, поднятых со дна Байкала. Это решит сразу несколько задач – очистит озеро и принесет пользу детям.фото: скриншот из видео Егора Лесного