Вячеслав Дамдинцурунов поддержал идею создать в Бурятии Народные штабы

Ряд инициатив, выдвинутых общественниками, вызвали интерес



Разработка Стратегии развития ТОСов Бурятии стартовала в начале этого года. Черновой проект документа был подготовлен к началу лета, и с 30 июня по 2 июля в формате видеоконференцсвязи (ВКС) состоялись общественные слушания с участием актива ТОСов. Кроме общественников, в обсуждении проекта приняли участие представители исполнительной и представительных властей, а также предприниматели.



- 30 июня слушания проходили с 7 районами, подключились 208 человек. На второй день у нас участвовало 9 районов с 224 участниками. В завершающий день работали еще 7 муниципальных образований, включая Улан-Удэ и Северобайкальск, участвовало 172 человека. Приняли участие все районы Бурятии - 604 человека, - рассказал заместитель руководителя администрации главы Бурятии, председатель комитета территориального развития Юрий Ширабдоржиев.



Итоги слушаний также в формате ВКС подвели 5 июля при участии Вячеслава Дамдинцурунова, который был одним из инициаторов разработки стратегии.



По итогам обсуждений было внесено 99 предложений и инициатив от ТОСовцев Бурятии.



- От активистов с мест прозвучали пожелания по развитию социального партнерства. По участию ТОСов в проектах регионального и федерального уровней. Также были предложения по информационному освещению деятельности ТОСов и созданию дополнительных форм мотивации руководителей и активистов ТОСов, - рассказал Юрий Ширабдоржиев.



Вячеслав Дамдинцурунов отметил, что по итогам публичных слушаний можно выделить несколько наиболее актуальных предложений.



- В первую очередь, это вопросы мотивации активных членов и руководителей ТОС. Мы с вами понимаем, что сразу их не решить. Но разрабатывать систему мотивации активных членов ТОС нужно обязательно, - пояснил он.



Вячеслав Дамдинцурунов отметил, что готов поддержать инициативу, направленную на включение проектов ТОС в программы по формированию комфортной городской среды, а также проработать вопрос о придании статуса официальной государственной награды почетному знаку «Лидер ТОС».



Во время обсуждения итогов публичных слушаний представители ТОС также высказали предложения, касающиеся развития сел и городов. В частности – о создании «Народных штабов» на грядущих выборах депутатов Госдумы.



- Уважаемые коллеги, ТОСовцы. Сейчас как раз проходят выборы в Госдуму. Давайте не будем пускать это дело на самотек. Создадим настоящий «Народный штаб» по проведению выборов в нашей республике. Сами соберем предложения по сохранению молодежи на местах и по другим важным для нас вопросам. Сами напишем программу действий для будущего представителя Бурятии в парламенте. Возьмем все это дело под народный контроль, - предложила Ольга Базарова, представляющая ТОС «Дружная семья».



- Я еще глубоко не погружался в эту тему, но понял, что «Народные штабы» готовы предлагать различные инициативы, - ответил Вячеслав Дамдинцурунов. - Кажется, это называется, народный инициативный проект. Своеобразные мозговые штурмы, которые будут производится в рамках Народных штабов. На мой взгляд, это будут серьезные общественные объединения, которые способны вносить инициативы для реализации на уровень республики и федерации. Пока не погружен в детали, пока это – инициатива представителей ТОСов. Но тема очень интересная.



Инициатива о создании «Народных штабов» может стать одним из инструментов для сбора предложения по решению ключевых проблем Бурятии, считает Вячеслав Дамдинцурунов. В частности, он обратился в ТОСовцам с просьбой высказать идеи по разрабатываемой им программе поддержки молодых специалистов В случае победы на выборах в Госдуму он намерен предложить ее федеральному центру в качестве законодательной инициативы.



- Нам надо вместе поднять и проработать важную для всей республики проблему – Бурятия год за годом теряет свою молодежь. Это тенденция не только нашей республики, но и всего Дальневосточного федерального округа, и других регионов, - отметил Вячеслав Дамдинцурунов. - Конечно, многие проблемы молодежи нам известны — это необеспеченность жильем и рынок труда. Проезжая по районам, я сталкивался с очень интересными предложениями и подходами по привлечению молодых специалистов.



В целом же министр спорта и молодежной политики высоко оценил ТОСовское движение Бурятии и отметил, что ряд прописанных в стратегии развития мер в республике уже действуют.



- Хотел бы поблагодарить наших ТОСовцев, которые являются лидерами по стране. Мало в каком регионе приняты подобные меры по развитию местных инициатив. Уверен, как по принятым мерам, так и по активности наших тосовцев - мы первые в России! – заявил Вячеслав Дамдинцурунов. - В федеральной стратегии несколько раз упоминается Бурятия в качестве образца для подражания. Там ссылаются на наши практики и передовой опыт. Благодарю жителей республики, которые входят в ТОСовское движение. Вы большие молодцы - нам есть на кого равняться!





В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.