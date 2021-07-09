Алексей Цыденов: «Легко перейти от падения к росту»

Глава Бурятии призвал жителей республики не ослаблять профилактику



Глава Бурятии Алексей Цыденов дал сегодня интервью республиканским телеканалам по итогам принятых на оперштабе решений. Решением республиканского оперативного штаба по контролю ситуации с новой коронавирусной инфекцией с 12 июля будет снят режим всеобщей самоизоляции. О том, какие ограничения еще останутся, и как режим самоизоляции повлиял на эпидемиологическую ситуацию в республике, Глава Бурятии подробно рассказал журналистам четырех телекомпаний.



Анна Атанова, ГТРК «Бурятия»: В этой студии мы работаем с соблюдением всех санитарных требований, социальной дистанции. Мы знаем, что буквально несколько часов назад закончилось очередное заседание оперштаба по контролю ситуации с коронавирусной инфекцией. Уже известны его итоги и приняты решения. Алексей Самбуевич, прошу вас, огласите их.



- Принято решение о снятии режима всеобщей самоизоляции с 12 июля. Какие итоги? У нас есть позитивные результаты. Если помните, у нас максимум суточного заболевания по данным Роспотребнадзора был 334 человека в сутки. Сейчас – 282. То есть, мы пошли на снижение. У нас поменялась динамика - от роста к снижению, что самое главное. У нас дополнительно появились возможности по больничным койкам: сейчас развернуто 3,5 тыс коек, из них занято 2980, значит, есть 500 коек про запас, который мы создали. Мы существенно усилились по оборудованию: закупили 298 дополнительных кислородных концентраторов, около сотни ИВЛ и мониторов дополнительно. У нас появился запас по коечному фонду, динамика пошла вниз, и это дает условия для снижения ограничений.



Безусловно, это неполное снятие ограничений. И ответственность людей по соблюдению осторожности и мер безопасности сохраняется. Какие ограничения у нас остаются? Первое - общепит у нас работать будет до 22 часов, также по 4 человека за столом, не считая детей, дистанция между столами соблюдается. Банкетные, массовые мероприятия - пока под ограничением. В целом, любые массовые мероприятия: что уличные, что внутри помещений – под ограничением. Пока сохраняется ограничение работы фудкортов и зон развлечения в торговых центрах. Сами торговые центры открываются. Аттракционы, в том числе и в парках, пока остаются закрытыми. Сами парки открываются для прогулок. У нас сохраняется требование соблюдения масочного режима. Плюс сохраняется рекомендации для работодателей по переводу на дистанционную работу тех работников, которых можно перевести. Вводится дополнительное требование к самоизоляции беременных женщин. Поскольку у нас есть больные беременные, чего не было в предыдущие периоды, а сейчас есть, к сожалению. Мы вводим рекомендацию по самоизоляции и переводу на дистанционную работу беременных женщин.



У нас открываются детские сады. При этом, чтобы выйти в детский сад с понедельника, получать справки из поликлиники не надо. Сейчас мы такое требование убрали, чтобы единовременно все не пошли в поликлинику за справками. Нужно не создавать толкучки и не спровоцировать излишних рисков. Сейчас у нас будет повышенный входной контроль в детских садах. Требование к администрациям детских садов – обеспечить контроль температурного режима и просто по внешним признакам, чтобы не было проявлений ОРВИ у детей.



У нас пока остаются закрытыми кинотеатры. Кино пока не работает. Театры у нас тоже зрителей не принимают, но возобновляется возможность репетиционного процесса. То есть, сами артисты могут заниматься. Сейчас у нас они закрыты полностью, а потом репетиции могут проводиться. В целом все основные ограничения снимаются.



У нас под полным ограничением остаётся Кабанский район, поскольку в нём идёт рост. На неделю в Кабанском районе мы ещё сохраним ограничения. А по всем остальным районам и в Улан-Удэ, кроме того, что я назвал и ещё нескольких позиций, которые сегодня на штабе назывались и сегодня в указе, соответственно, будут. Все остальное открывается: производство открывается, торговля открывается, основные виды деятельности открываются – парикмахерские, солярии, спа-процедуры открываются, маникюр, сауны и прочие открываются. Так что, снимаем основные ограничения, возвращаемся в нормальный режим работы.



Но хотел бы сразу подчеркнуть: очень важно - это настороженность и внимательность людей, масочный режим, дезинфекция рук и дезинфекция помещений. Чтобы рециркуляторы воздуха во всех торговых помещениях были установлены и работали. Главный призыв: не расслабляемся, потому что очень легко сейчас перейти от падения к росту. И тот запас прочности, который мы набрали, можно быстро исчерпать. Поэтому просьба ко всем работодателям, торговым точкам, магазинам: в ваших интересах, чтобы люди меньше болели, чтобы все меры безопасности были соблюдены.



Безусловно, у нас тема вакцинации является основой, чтобы формировать общий иммунитет и снижать риски распространения инфекции. В связи с этим мы приняли решение, что будем точки вакцинации из поликлиник выводить в другие места, где больше простора. ФСК будем сейчас переориентировать, как большой центр вакцинации, школу № 2, спортзалы, зоны в торговых центрах. Чтобы при этом ещё не было скученности: разведение входящих-выходящих потоков. То есть будем усиливать вакцинацию. И, надеюсь, к осени сформируем коллективный иммунитет, и четвертую волну переживем с меньшими последствиями.



- Есть ли какие-то ограничения на передвижения по республике?



- Посты снимаются. У нас запрета на передвижение не было. Было ограничение поездки в места отдыха. У нас режим работы мест отдыха сохраняется с условием заселения людей либо со справкой о вакцинации, либо со справкой о перенесенной болезни сроком не более 6 месяцев, либо со справкой о тестировании.



- Можно уже сейчас констатировать, что жители нашей республики подошли ответственно к введенным ограничениям?



- В целом, да. Были, конечно, и безответственные граждане, к сожалению, они есть всегда. Но в целом я бы хотел наших жителей поблагодарить вот именно за такую ответственную позицию, за то, что соблюдали меры. Я бы хотел поблагодарить также бизнес за такой подход, они соблюдали все меры ограничений, которые вводились, и это позволило получить такой позитивный результат. У нас заражение пошло на снижение. К сожалению, у нас «тяжелых» пациентов, которые в реанимации лежат, их число не уменьшается. Все это имеет, скажем так, отложенный эффект. Но будем надеяться, что количество «тяжелых» пациентов тоже будет снижаться.



Сергей Смолянинов, телекомпания «Ариг Ус»: Вы сказали о плюсах, давайте поговорим о минусах. Две недели зарыты предприятия, освобождение от арендной платы. То есть, речь идет и о потерях для бюджета, и для предпринимателей, которые были закрыты на протяжении этих двух недель. Они уже подсчитаны? И насколько они велики?



- Нам сложно оценивать потери самих предпринимателей, оценка будет дана чуть позже. Мы будем смотреть по динамике наличных расчетов, по макроэкономическим показателям. Мы оценили в целом по количеству работающих. И через вариант субсидирования, который мы предусмотрели в размере МРОТ. Те, кто закрывался раньше и дольше – пока сумма расчетная 137 млн. Мы сейчас смотрим, как упростить саму процедуру, чтобы у предпринимателей была возможность подать заявку на получение помощи в электронном виде. Также мы в перечень получателей включили и самозанятых. Сегодня у нас порядка 2 тысяч самозанятых, которые официально вели деятельность, и деятельность которых тоже попала под ограничения, тоже в любом случае получат субсидии.



Говоря об экономических последствиях: в первую очередь, это бюджет, мы итак уже около миллиарда выделили средств на борьбу с ковидом. Это большая нагрузка на бюджет. И здесь я хочу отдельно отметить, что по решению Юрия Петровича Трутнева нам выделено 385 млн за счет президентской дальневосточной субсидии, выделена поддержка на закупку медицинского оборудования. Мы за эти деньги приобрели ИВЛ, инвазивные ИВЛ, кислородные концентраторы, мониторы и так далее – все оборудование первой необходимости. Также перепрофилированы помещения под ковидный центр, эти помещения мы сейчас выкупаем, чтобы они в последующем стали постоянно действующей амбулаторией. Поэтому хотел бы отдельно поблагодарить Юрия Петровича Трутнева, президента России – в первую очередь за то, что такие возможности у нас есть, у Дальнего Востока возможность оперативного получения денег есть. Суммарно мы получили 400 млн.



Анна Атанова: Вы сказали о поддержке пострадавшего бизнеса. А каковы условия получения зарплатной субсидии, отсрочки по займам? Они должны входить в реестр пострадавших?



- Это предприятия МСП, предприятия, относящиеся к наиболее пострадавшим, это практически все у нас. И то, что попадает под закрытие. До 1 сентября им нужно сохранить тот персонал, на который заявляют субсидию. Это персонал на 1 июня числящийся и работающий, который получал зарплату на 1 июня, этот персонал должен до 1 сентября сохраниться. И чтобы не было по этим предприятиям административных делопроизводств за нарушение антиковидного режима.



Надежда Хлыстова, телекомпания «Тивиком»: Вы сказали о беременных женщинах, об ограничениях. Что касается пожилых людей: сохраняется ли для них, для этой категории населения ограничения: выход из дома, передвижения и так далее?



- Рекомендации по самоизоляции для лиц 65 лет и старше сохраняются. Всё-таки они тяжелее болеют.



- Просто бабушки боятся сейчас даже из дома выходить, говорят - арестуют.



- Надо бояться не штрафов, а бояться заболеть. Нужно провакцинироваться, где по состоянию здоровья нет ограничений.



- Вы сказали по ограничением в Кабанском районе. Что это за ограничения такие? Можно ли будет въезжать в Кабанский район? Ведь не секрет, что там и гостиничный бизнес развит.



- Нормы локдауна, которые действовали сейчас по всей республике, они в полной мере остаются в Кабанском районе ещё на неделю. То есть и гостиницы, и гостевые дома, точки размещения не смогут принимать гостей, если эта бронь была не до 23 июня. Те, кто заранее забронировал, - в любом случае обязательно с отрицательным ПЦР или вакцинацией.



- А что касается поста в Выдрино – сохранится пост?



- В Кабанском районе посты сохранятся.



Анастасия Левина, телекомпания «АТВ Байкал»: Вопрос о вакцинации: какой у нас процент вообще привитых, и к чему стоит стремиться? Люди стали больше за этот период вакцинироваться?



- Люди стали больше вакцинироваться, осознание произошло, и слава Богу! У нас в целом вакцинировано около 60 % от населения. Это минус дети, минус уже переболевшие. Но сейчас есть поручения председателя правительства о том, чтобы вообще до 80% довести общую вакцинацию, это поручение прорабатывается. А так, у нас 200 тыс человек уже первую вакцину получили, всего у нас 431 тысяча - общий план к 1 сентября, мы пока идем хорошо. Надеюсь, что мы его выполним.



Сергей Смолянинов, телекомпания «Ариг Ус»: Еще во время второй волны говорили, что Бурятия будет производить свой кислород. По факту мы узнали, что только вчера было проработано решение производить свой кислород. Почему кислород в Бурятии не начали производить раньше?



- А кто вам сказал, что его не начали производить?



- Ну, в тех объемах, в которых было достаточно.



- У нас 10 тонн объема производства кислорода, у нас объем потребления во вторую волну был 7 тонн, т.е. мы с запасом производили. Изменилось течение болезни, и объем потребления кислорода относительно второй волны значительно вырос. Если во вторую волну потребность была 7 тонн, то сейчас – 18. Мы практически удвоили. С учетом этого возник дефицит. Не потому что не прогнозировали, а потому что поменялась болезнь. Компания «Анико» может производить 10 тонн в сутки. Плюс у нас 2 тонны дополнительно производит «Стальмост». Мы закупили еще оборудование – большие промышленные кислородные концентраторы. Поэтому вопрос в том, что изменилось течение болезни, и изменилось потребление кислорода. До 18 тонн мы производство доведем, дополнительно будем приобретать промышленные концентраторы.



- Можно ли надеяться, что к четвертой волне необходимый объем кислорода на месте будут производить?



- Мы до осени до 18 тонн не дойдем. Но на этом штабе мы решили дополнительно брать промышленные концентраторы, которые будут ставиться и в городских больницах, и в районных. Поэтому обеспечение кислородом будет повышено.



Анна Атанова, ГТРК «Бурятия»: Вы вкратце сказали, что система здравоохранения постепенно приходит в себя. Как сейчас работают врачи? Мы знаем, что утром вы разговаривали с руководителями медицинских учреждений, разговаривали. Есть ли тот аврал, при котором медики работали две недели назад?



- Пользуясь случаем, хочу сказать огромное спасибо медикам. За вашу работу, за ваше бескорыстное служение - здесь по-другому уже не назовешь.



У нас снизился объём заражения, но мы стали в больницу госпитализировать более легких, ранее - в первую очередь более тяжёлых. И нагрузка на медицинских работников сильно не снизилась. Мы добавили дополнительного коечного фонда, но количество медицинских работников у нас не увеличилось. И нагрузка на них, всё-таки, сегодня очень высокая. Они работают самоотверженно, с большим напряжением - это тот факт, который я попросил бы всех учитывать. И соблюдать меры безопасности и меры предосторожности, уменьшить общение, чтобы минимизировать заражение. Медицинские работники у нас молодцы. Низкий поклон им! Но им пока не легче. Для них все равно пока все напряжённо.



- Главный санитарный врач по Бурятии подписал положение обязательной вакцинации среди определенных групп населения. Сейчас действует обязательная вакцинация для работников сфер торговли, транспорта, услуг. А что будет с работниками этих отраслей, кто не успеет пройти вакцинацию или не захочет по каким-то причинам? Будут ли их отстранять от работы?



- Если есть медицинский отвод по каким-то причинам, то в целом медицинский отвод является основанием для того, чтобы не вакцинироваться. Но таких на самом деле единицы, не так много. То, что касается всех остальных: если отказники, просто по принципу «не хочу». Ну, не хочешь - не хочешь. Ищи другую работу. Это, может, звучит жестко. Но если работаешь с людьми, и твоя работа связана с тем, что вокруг тебя много людей, то ты должен быть защищён и не нести другим опасность. Поэтому для определенных категорий видов деятельности вакцинация обязательна.



По срокам. Если не успел. У нас нет требования - завтра. Всё будет зависеть от наличия вакцины, от того, как процесс будет проходить. Но это не освободит от вакцинации. Те, кто по постановлению Роспотребнадзора должен пройти вакцинацию, должны ее пройти. Сроки могут сдвинуться, если человек не отказывается, а физически не получается, то к человеку никаких претензий. Но если человек имел возможность, но просто по каким-то причинам не захотел, тогда это действительно ограничение для допуска к работе.



Сергей Смолянинов, телекомпания «Ариг Ус»: Есть перечень людей, которые должны пройти вакцинацию по постановлению Роспотребнадзора. Плюс, учитывая сегодняшнее решение оперштаба, в фитнес-клубы, например, куда не могут ходить люди невакцинированные. Вопрос доступности для людей с вакциной это реальность или временная какая-то вещь до достижения коллективного иммунитета или спада эпидобстановки?



- По сути, это новая реальность. COVID-19 пришёл к нам навсегда. Не будет такого, что через два года прививка куда-то денется. Поэтому вакцинация на сегодняшний день обязательна. Мы все были вакцинированны разными прививками: БЦЖ все младенцы получают. Это уже стандарт, новая реальность, новые условия жизни.



- То есть, теперь в фитнес-клубы без вакцины никто не попадет, грубо говоря?



- Теперь это модно



Надежда Хлыстова, телекомпания «Тивиком»: Сейчас мы видим такую картину, что и в Забайкальском крае высокий темп. И в Иркутской области. Обращались ли вам власти соседних регионов с просьбами, за советом по локдауну? Есть ли у вас информация по введению ограничений в соседних регионах?



- Да несколько глав звонили, спрашивали. Нужно сказать, что наш локдаун на самом деле послужил сигналом для всех остальных. Не только для глав, но и для людей, для бизнеса – они поняли, что шутки кончились. Глядя на нас, понимают, что и у них могут ввести локдаун, и повысились требования. Во многих регионах введены достаточно жесткие ограничения, которые напрямую локдауном не называют, но набор ограничений близок у нашему. Поэтому такая практика в целом по стране уже пошла.



Анна Атанова, ГТРК «Бурятия»: Как третья волна отразилась на бюджете республики? Пришлось ли какие-то статьи бюджета секвестировать?



- Деньги, которые мы направляем на борьбу с ковид, мы сняли по всем статьям – и от Минсельхоза, Минтранса, Минкультуры – частично урезали бюджеты министерств, плюс пошли в заимствования, увеличили кредитную нагрузку на бюджет. Понимаем, жизнь и здоровье – это не то, на что нужно экономить. Поэтому поддерживаются решения по финансированию, понимая, что это в ущерб другим отраслям.



Я думаю, что нет, не должно сильно отразиться. Показателен прошлый год, когда бюджет относительно 2019 года «не просел», но бюджет - это одна составляющая, надо по экономике смотреть. Промышленное производство выросло, но оно выросло по крупным предприятиям, по мелким, всё-таки, была просадка. Количество юридических лиц стало на тысячу больше. То есть, если по всей стране закрывались, то у нас открывались. Это частично связано и с тем, что предприятия легализовались с учетом того, что поддержка по экономике была для легально работающих. В целом по объему розничной торговли мы не сильно «просели» по деньгам. Поэтому я надеюсь, что этот год в целом не сильно пострадает. Отложенный спрос, всё-таки, у людей есть, и в сфере торговли объемы восстановятся. Но главное, чтобы ситуация не портилась в последующем.



- Как локдаун отразился на туризме? В полной ли мере удалось реализовать те туристические программы, те же чартеры?



- Чартеры мы не ограничивали. Требование было по тестированию прибывающих. Снижение турпотока регистрируется в целом по стране, вы знаете, что отказы по бронированию пошли по Краснодарскому краю, Крыму. У нас тоже турпоток снизился. Но две недели, пусть это самый сезон, лето, - это не так много, и это не ключевой фактор, и всё восстановится.



Надежда Хлыстова, телекомпания «Тивиком»: Какие бы вы районы отметили по борьбе с коронавирусом? Где было сложнее всего и где, наоборот, оперативно отреагировали?



- У нас сложная ситуация была в Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Баунтовском райнах. Но ситуации разные – Иволгинский и Кабанский – большие районы. Несмотря на то, что Иволгинский район большой, с учетом локдауна, они пошли на улучшение ситуации. В Кабанском районе, несмотря на ограничения, не улучшается ситуация. И это вопрос к качеству профилактических мероприятий. В Закаменском районе была очень тяжелая ситуация, она сейчас выправляется. Баунтовский район буквально несколько дней назад шел с приростом, сейчас заболеваемость пошла на спад. В целом, надо отдать должное районам, они стараются, работают.



Анастасия Левина, телекомпания «АТВ Байкал»: В полной ли мере достигнуты те цели, которые вы ставили, принимая решение о введении режима изоляции для всех?



- В принципе то, к чему мы стремились, мы достигли, мы переломили ситуацию. Конечно, совсем избавиться от ковида мы не ожидали. Нам нужно было:



а) снизить заболеваемость,

б) создать какой-то резерв мощности по системе здравоохранения,

в) хотя бы чуть-чуть снизить нагрузку на медиков, у нас снизилась нагрузка на скорую помощь. Обращения на службу скорой помощи снизились ровно в два раза. Еще неделю назад были случаи, когда вызовы переходили на следующую смену.

Поэтому, в целом, к чему стремились – достигли.



Сергей Смолянинов, телекомпания «Ариг Ус»: Хорошего много не бывает. Понимаю, что ограничения только сняли. Но есть ли какие-то ориентиры, опять же опираясь на заболеваемость, заполняемость стационаров, когда нам ждать нового этапа снятия ограничений? Или отчего будет зависеть ужесточение мер?



- Я очень надеюсь, что нам не придется ужесточать, и в тысячный раз прошу всех земляков, чтобы не уходить в новые ограничения, пожалуйста, будьте аккуратны. Соблюдайте все требования и в общественных местах, и на рабочих местах. Минимум общения, масочный режим, дезинфекция рук. Что касается дополнительного снятия ограничений. Штаб собирается раз в два дня. У нас сейчас контрольная точка – 25 июля, смотрим ситуацию до 25 июля, чтобы рассмотреть возможность послаблений режима. Мы готовы снимать хоть каждый день – нам не нужно к какой-то определенной дате стремиться. Ситуация лучше стала – снимаем.



- Снятие ограничений Минздрав и Роспотребнадзор поддержали?



- Да, это согласованное решение.



Анна Атанова, ГТРК «Бурятия»: Вы вакцинировались второй раз. Как себя чувствуете после прививки?



- Как-будто ничего не было. В первый раз «Спутник», сейчас – «КовиВак».



- Как укрепляете иммунитет?



- Хорошо бы, конечно, с утра побегать, в Байкале поплавать – но это мечты.



- Будем надеяться на лучший исход. И меры, предпринимаемые правительством, вами, Алексей Самбуевич, возымеют эффект, результаты, и коронавирус будет постепенно отступать. Спасибо за открытый разговор!



Фото: egov-buryatia.ru

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