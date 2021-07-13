В Улан-Удэ въезд в городские леса запрещен до 3 августа

Местами отдыха традиционно остаются остров Комсомольский, остров Богородский и футбольное поле на Верхней Березовке



Распоряжением администрации Улан-Удэ с 14-го июля по 3 августа запрещается пребывание граждан в городских лесах, въезд в них транспортных средств, проведение определенных видов работ. Исключением являются работы, проводимые специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров, сообщили в пресс-службе мэрии столицы Бурятии.



Под запретом остаются разведение костров в лесах, сжигание порубочных остатков, мусора и сухой травы. Распространяется ограничение и на проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий в границах лесов Улан-Удэ. Ограничен въезд транспортных средств, за исключением тех, которые используются для охраны лесов от пожаров, проведения аварийно-спасательных работ, работ по воспроизводству лесов и уходу за ними.



Горожанам разрешается пользоваться сквозными проездами на дорогах общего пользования, посещать базы отдыха, стадионы, детские оздоровительные лагеря, здравницы, места проведения общегородских массовых мероприятий. Местами отдыха традиционно определены остров Комсомольский, остров Богородский и футбольное поле на Верхней Березовке.



Структурные подразделения администрации Улан-Удэ, входящие в состав патрульных групп, должны обеспечить патрулирование городских лесов, в том числе в выходные и праздничные дни. Городским управлением по чрезвычайным ситуациям организован круглосуточный мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров.



Напомним, что с 19 апреля постановлением правительства Бурятии на территории республики был введен особый противопожарный режим. Жесткие меры профилактики дают эффект. Всего в республике с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 122 лесных пожаров общей площадью 1,7 тысячи гектаров. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года зарегистрировано 499 лесных пожаров на общей площади 87,2 тысячи гектаров.



Фото: ulan-ude-info.ru



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