В Улан-Удэ стартует пилотный проект по снижению вредных выбросов в атмосферу

На городских котельных установят воздухоочистное оборудование





В Бурятии планируют внедрить новые технологии на промышленных предприятиях, которые помогут кардинально повлиять на экологическую ситуацию. В частности, на Селенгинском ЦКК, городских котельных и очистных сооружениях, в рамках пилотного проекта установят воздухоочистное оборудование от ГК «Ятаган/GET инжиниринг». Оно позволит на 99% уловить вредные вещества, такие как метилмеркаптан, а также исключить неприятные запахи, отмечают производители.

Представители компании приедут в конце месяца для запуска оборудования нового уровня очистки воздуха. Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии Бурятии Сергей Матвеев.– Мы провели предварительные встречи с представителями промышленных предприятий, в том числе из других субъектов РФ в рамках заседаний профильной региональной комиссии на базе администрации Улан-Удэ. Разработчики презентовали технологию плазменной очистки воздуха. Если действительно мы достигнем тех показателей, которые они анонсируют, то планируем такую технологию очистки вредных выбросов поставить в комплексный план по снижению выбросов в атмосферу, – отметил он.Напомним, Улан-Удэ включен в федеральный проект «Чистый воздух» с 2024 года. Сейчас федеральное финансирование – один из возможных источников содействия в решении проблемы с вредных выбросов в столице Бурятии.– Сейчас формируем комплексный план эффективных решений, позволяющих реально изменить в лучшую сторону ситуацию с загрязнением атмосферного воздуха и повысить качество жизни наших граждан. Эти решения носят мультипликативный эффект, – подчеркнул Сергей Матвеев.Комплексный план предусматривает повышение энегоэффективности зданий, что позволит снизить количество выбросов, и уменьшить расходы за оплату коммунальных услуг. Также планируется высадка хвойных деревьев в городе, к примеру аллеи кедров, неприхотливых в уходе, но больше поглощающих углерод и выделяющих кислород. В рамках мероприятий предлагается использование технологии расщепления электролизом воды на кислород и водород для транспорта с большим сроком службы, что в итоге позволит в пять раз сократить выхлопные газы и на 19 % – расход топлива.Для подготовки вхождения города в ФП «Чистый воздух» предстоит выполнить немало задач, выполнением конкретных шагов и планами поделился председатель проектно-аналитического комитета мэрии Улан-Удэ Вадим Имидеев:– Федеральный проект «Чистый воздух» - это не только работа с чисто экологическими замерами, но и увязка с системами теплоснабжения и электроэнергетики. В схему теплоснабжения Улан-Удэ на перспективу развития города впервые включили и детально проработали раздел «Экологическая безопасность теплоснабжения», производство бездымного топлива, перевод на электроотопление частного сектора, – отметил он. – В общей сложности, если мы все это осуществим, то сократим выбросы на 39 тыс. тонн – это почти половина от совокупного объема выбросов, правда и цифры затрат сумасшедшие. Проблема копилась десятилетиями, не решалась никак.Кроме этого, у Бурятии возникает обязанность: республика и город должны будут разработать и утвердить в правительстве России комплексный план по снижению выбросов в атмосферу. План должен увязать и синхронизировать мероприятия по теплоэнергетике, электроэнергетике, развитию улично-дорожной сети, и многое другое.– В этом плане работы еще полно, и сейчас мы, к сожалению, не можем детально спроецировать то, что ждет нас в ближайшем будущем на горизонте 3-5 лет. Но общая картина вызывает тревогу, – добавил Вадим Имидеев. – Рост потребления угля, частного сектора, распределенной частной генерации. У нас более 6000 источников автономной генерации, вот это все надо разбирать и системно прорабатывать. Самое главное, что шаг вперед сделан – диагностика почти закончена, надо делать расчеты мероприятий – технические, финансовые и экологические. Это позитивное изменение.Фото: «Номер один», мэрия Улан-Удэ