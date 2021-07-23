В Улан-Удэ медики пытаются спасти недоношенного малыша весом в килограмм

Новорожденного ребенка экстренного доставили из района в ДРКБ





Врачи ДРКБ в Улан-Удэ пытаются спасти малыша, которого экстренно доставили из района. Как сообщили в Территориальном центре медицины катастроф, ребёнок родился глубоко недоношенным в сроке 26-27 недель, с неразвитыми лёгкими, весом 1 килограмм. Он сразу был подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Лечение проводилось по согласованию с неонатологами–реаниматологами Детской республиканской клинической больницы. Вчера малыш в возрасте двух дней был эвакуирован в ДРКБ на реанимобиле для новорожденных.Фото: «Номер один»