В Улан-Удэ на новых спортплощадках выявляют все новые и новые недоделки

Общественников возмущает удручающее качество строительства объектов
Активисты Общероссийского народного фронта в Бурятии продолжают мониторинг физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в Улан-Удэ, в том числе в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». На днях они вновь проверили спортивную площадку в лагере «Зорька» на Верхней Березовке и спортплощадку у школы №18, которые построили в 2020 году.
В ходе рейда в мае на обоих объектах был выявлен ряд недоделок. Спустя два месяца «фронтовики» решили проверить, устранены ли их замечания.
Новое оборудование выглядит как старое
На спортплощадке в лагере «Зорька часть недоделок оказалась исправлена, однако обнаружилась и масса новых.
Как сообщили в ОНФ, все спортивные тренажеры и брусья на спортплощадке не имеют вид нового оборудования - подкрашены краской, не соответствующей по оттенку производственной, видны следы сварных работ, в местах креплений краска облупилась и проступает ржавчина. На доске для пресса множество трещин, облепленная и стертая краска, из-под которой виднеются следы краски другого оттенка. Также на спортивных агрегатах нет резиновых демпферов, которые необходимы для амортизации и защиты металлических частей уличных тренажёров, а также служат щитом против травм во время занятий. На нескольких тренажерах нет декоративных заглушек, поэтому осадки заливают трубы и это неизбежно приведет к сокращению срока эксплуатации.
Баскетбольное ограждение снизу ржавое, краска облупилась, вероятно, вследствие производства работ в холодное время года. Нестандартные футбольные ворота неустойчивы, руководству лагеря пришлось самостоятельно для безопасности фиксировать мешками с песком. Баскетбольные стойки тоже неустойчивы, приварены к ограждению и при надавливании шатаются. У зоны для прыжков не хватает стандартной разметки по метражу и линии старта. Образованы промоины и небольшой провал под столбом электрофонаря.
По словам сотрудников лагеря «Зорька», по поводу этих замечаний они неоднократно обращались к подрядчику – ООО «Легион 1», но ответа не получили.
Формально и некачественно
На физкультурном комплексе в школе №18 после сигнала ОНФ Контрольно-счетная палата внесла представление МУ «Улан-Удэстройзаказчику» за ненадлежащий контроль за ходом строительства. Октябрьская прокуратура при проведении проверки по заключенному «Улан-Удэстройзаказчиком» контракту выявила, что ООО «Легион-1» были оплачены фактически невыполненные работы на сумму 135 тыс. рублей. По данному факту прокуратурой в отношении бывшего директора организации-заказчика возбуждено административное дело, которое направили в УФАС по Бурятии.
Кроме того, Улан-Удэстройзаказчику» внесено представление «по факту ненадлежащего контроля за ходом строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в школе и непринятия мер по взысканию суммы неустойки за просрочку обязательств.
«Контрольный рейд ОНФ на оба объекта показал, мало того что подрядная организация устранила выявленные еще в мае нарушения формально и некачественно, но и успели появиться новые замечания и недочеты. Так, например, на искусственном покрытии футбольного поля ФОК школы №18 в левой части ранее была большая волна. Сейчас на данном месте выявлено три места с пустотами, покрытие подвижно и слегка проваливается. Футбольные ворота опасны – нет крепежа, торчат острые детали. Очевидно, что в обоих случаях необходимо срочно провести претензионную работу с подрядчиком, учитывая, что один объект эксплуатируется уже сейчас, а спортивный комплекс школы начнет свою полноценную работу с сентября», - прокомментировал координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Бурятии Дмитрий Замолотских.
«В первую очередь нас беспокоит безопасность детей, возмущает удручающее качество самого объекта, которое в дальнейшем при эксплуатации скажется на его долговечности и привлекательности. Если тот же школьный ФОК фактически был только недавно сдан в эксплуатацию, а уже находится в таком состоянии, возникает вопрос и об эффективности потраченных бюджетных средств и о некачественном контроле в ходе строительства и в конечном итоге о формальной приемке таких объектов со стороны чиновников», добавил он.
Фото: ОНФ Бурятии
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