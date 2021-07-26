В Улан-Удэ на новых спортплощадках выявляют все новые и новые недоделки

Общественников возмущает удручающее качество строительства объектов





Активисты Общероссийского народного фронта в Бурятии продолжают мониторинг физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в Улан-Удэ, в том числе в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». На днях они вновь проверили спортивную площадку в лагере «Зорька» на Верхней Березовке и спортплощадку у школы №18, которые построили в 2020 году.

Как сообщили в ОНФ, все спортивные тренажеры и брусья на спортплощадке не имеют вид нового оборудования - подкрашены краской, не соответствующей по оттенку производственной, видны следы сварных работ, в местах креплений краска облупилась и проступает ржавчина. На доске для пресса множество трещин, облепленная и стертая краска, из-под которой виднеются следы краски другого оттенка. Также на спортивных агрегатах нет резиновых демпферов, которые необходимы для амортизации и защиты металлических частей уличных тренажёров, а также служат щитом против травм во время занятий. На нескольких тренажерах нет декоративных заглушек, поэтому осадки заливают трубы и это неизбежно приведет к сокращению срока эксплуатации.







Кроме того, Улан-Удэстройзаказчику» внесено представление «по факту ненадлежащего контроля за ходом строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в школе и непринятия мер по взысканию суммы неустойки за просрочку обязательств.



