Итоги МАКС-2021: У-УАЗ загружается заказами

Заключены соглашения на изготовление 70 вертолетов в Улан-Удэ



Международный авиационно-космический салон, прошедший с 20 по 25 июля в Подмосковье, завершился рядом заключенных соглашений на изготовление и поставку техники Улан-Удэнского авиационного завода. Всего У-УАЗ изготовит и поставит в течение нескольких лет 70 единиц авиатехники, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.



«Наш завод очень достойно был представлен. Были показаны модели от привычного Ми-8АМТ до беспилотников. Заключены первые соглашения по поставке офшорного вертолета – техники, которая выполняет полеты на морские буровые платформы, над морем. Эта машина соответствует дополнительным требованиям по живучести на воде. До настоящего момента в России таких вертолетов не производилось. Это новый вертолет, новый тип для страны», - отметил Алексей Цыденов.



Закупать сертифицированные вертолеты морского предназначения отечественного производства типа Ми-171А3 будет «Газпром». Всего Улан-Удэнский авиазавод изготовит для «Газпрома» 16 таких вертолетов.



«До этого к нам в Бурятию приезжал первый заместитель руководителя «Газпрома» Виталий Маркелов, мы с ним в первую очередь прорабатывали вопросы газификации, также показали возможности производства Улан-Удэнского авиазавода, техническое оснащение завода. До настоящего времени все наши нефтяные, газовые компании для обслуживания буровых платформ на шельфе использовали иностранные вертолеты», - рассказал глава республики.



Также в дни проведения МАКС-2021 заключен договор с МЧС России о приобретении четырех арктических вертолетов Ми-8АМТШ-ВА для работы в северных широтах страны.



«Это итог той работы, которую наш завод ведет опережающими темпами, завод сам начал разрабатывать модель арктического вертолета. У-УАЗ оценил перспективы рынка и сделал вертолет, который сейчас оказался очень востребован. Все что завод делает, мы, безусловно, поддерживаем. И совместно с предприятием обеспечиваем сбыт для того, чтобы у наших людей была работа, рабочие места и это было стабильно и долгосрочно, чтобы мы на долгие годы вперед могли прогнозировать работу нашего производственного флагмана», - заявил Алексей Цыденов.



Также в рамках проведения авиасалона холдинг «Вертолеты России» заключил с авиакомпанией «ЮТэйр – Вертолетные услуги» соглашение о поставке 50 вертолетов Ми-8АМТ производства Улан-Удэнского авиационного завода. Новые вертолеты планируется задействовать для выполнения перевозок в рамках нефтегазовых проектов. Одним из условий соглашения является дальнейшее повышение эффективности эксплуатации авиационной техники, которое позволит выполнять полеты c экипажем из двух человек. Эта опция реализована на другом вертолете – Ми-171А2, первым эксплуатантом которого стала авиакомпания «ЮТэйр», сообщили в пресс-службе правительства республики.



Фото: egov-buryatia.ru



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