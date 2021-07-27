В Улан-Удэ установят «заправку» для электромобилей

Удар по бензину нанесет пробег электромобилей Tesla по маршруту Санкт-Петербург-Владивосток



В Улан-Удэ на днях установят зарядную станцию для электромобилей. Она появится на территории ТЦ «Капитал Молл». Заправка будет платная, расплатиться за топливо владельцы электромобилей смогут по приложению, сообщил минтранс республики.



Долгожданная электрозаправка почти в буквальном смысле доедет до столицы Бурятии с автопробегом, который 15 июня стартовал из Санкт-Петербурга. Группа из трех человек едет через всю Россию на электромобиле Tesla Model 3 во Владивосток, чтобы показать на собственном примере преимущества такого вида транспорта. Кроме того, в 18 городах они планируют установить зарядные станции для электромобилей.



Группу возглавляет Петр Мовчан. Молодой человек давно планировал подобный марш-бросок по России, однако мечта осуществилась, после того, как он основал компанию по производству тех самых зарядных станций для электромобилей. С созданием собственной компании появилась возможность не просто совершить автопробег на экологичном авто, но и дать толчок для развития инфраструктуры электротранспорта в России.



Сейчас уже установлено 14 зарядных станций в разных городах. Ребята на Tesla Model 3 находятся в Иркутске. В Улан-Удэ они рассчитывают прибыть к 28 июля.



«По данным зарубежных аналитиков, к 2040 году количество электромобилей в мире превысит 400 млн. Однако пока такие авто не могут конкурировать на коммерческом уровне с привычным транспортом. Нехватка станций подзарядки, ограниченный диапазон расстояния и все еще высокая стоимость не позволяют по-настоящему захватить рынок. Но мы не можем принимать во внимание, что экологичный электрический транспорт – технология будущего, позволяющая не только сэкономить деньги на содержание автомобиля, но и сократить выбросы угарных газов в атмосферу. Поэтому в нашей республике, в том числе, должны быть созданы условия для водителей такого вида авто. Мы планируем, на первом этапе, организовать так называемую придорожную инфраструктуру, когда сервисы для электромобилей будут установлены в нескольких местах вдоль федеральной трассы. Я, думаю, бизнес нам в этом поможет»,- отметил заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников



Заправка в Улан-Удэ будет платная, расплатиться владельцы электромобилей смогут по приложению. По словам, Петра Мовчан, экологичное топливо обходится в два, а то и в три раза дешевле, чем бензин.



По прибытию в Улан-Удэ запланирована не только установка станции, но и встреча с единомышленниками - владельцами электромобилей или теми, кто не прочь приобрести себе электрокар. Также пройдет круглый стол, на котором представители органов власти и автомобилисты Бурятии обсудят перспективы развития в Бурятии новой транспортной инфраструктуры.



Отметим, по официальным данным ГИБДД на 1 января 2021 года в Бурятии числится 96 электромобилей (по неофициальным – около 180), а так называемых гибридов (электро+бензин) – 1 156.



Фото: pixabay.com







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