Улан-Удэ продолжает готовиться к наводнению

Отсыпаются грунтом дополнительные участки берегов, увеличивается количество машин для подвоза воды



В Улан-Удэ на утреннем заседании «паводкового» оперштаба принято решение об увеличении количества машин для подвоза воды. В связи с повышением грунтовых вод на Левобережье «Водоканал» и Комбинат по благоустройству организовали подвоз воды, так как вода из скважин непригодна для употребления. Вода в водоколонках безопасна для питья. Всего привлечено шесть единиц техники.



«В СНТ «Сибиряк» по улицам будет курсировать одна водовозка. Также организован подвоз воды СНТ «20-лет победы», «Весна», «Профсоюзник» и т. д.», – отметил Дмитрий Федоров, заместитель начальника Управления по ЧС администрации Улан-Удэ.



Продолжается отсыпка насыпи в СНТ «Сибиряк». Здесь общий объем составляет восемь тысяч кубометров супеси и около 2,5 тысячи кубометров бутового камня. Насыпь высотой 1,6 метра, шириной 4,4 метра, общей протяженностью почти 1 600 метров.



«Грунт уплотняется, а со стороны реки откос укрепляется бутовым камнем. Отсыпаем по границе реки до слияния с Селенгой. Параллельно будут вестись работы с другого берега протоки, по улице Урожайная. Подрядчик приступает к работам. Объем – более 700 метров отсыпки таким же материалом», – сообщил директор Комбината по благоустройству Владимир Соснин.



Также идут работы на улицах Блюхера, Урожайная, в переулке Грачевский и т. д. В СОНТ «Судостроитель» отсыпано 1400 кубометров бутового камня, сейчас завозят щебеночно-песчаную смесь.



В ближайшие дни специалисты Комбината по благоустройству проведут подсыпку русла протоки Степная как по правому, так и по левому берегу.



Дополнительно Комитету по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ дано поручение продолжить обследование низменных участков, чтобы продолжить отсыпку на новых участках.



Напомним, правительство Бурятии выделило 20 млн рублей на укрепление берега левобережной части Селенги, вызывающей наибольшие опасения. Еще 3 млн рублей выделено из бюджета городской администрации.



Уровень реки Селенга в Улан-Удэ за минувшие сутки снизился на 3 см и составляет 211 см, уровень реки Уда – 213 см. (без изменений за сутки). Горизонт прогнозирования уровня воды: краткосрочный прогноз может быть сформирован за 10 дней до удара стихии, детально – за два дня. Управлением по ЧС администрации города организован ежедневный контроль за состоянием уровня рек Уда и Селенга, а также главных притоков Селенги – Хилка и Чикоя. Постоянно поступают сводки от коллег из Монголии.



На случай наводнения в городе подготовлено 29 пунктов временного размещения населения. Комитетом по социальной и молодежной политике достигнуты договоренности о размещении людей преклонного возраста в социальных учреждениях.



«В том числе, 15 гостиниц на 550 мест. Плюс общежития ссузов. Горячее питание в случае необходимости будет организовано на базе городского комбината школьного питания. Будет осуществляться подвоз, по возможности - приготовление на месте», – отметил Дмитрий Федоров.



Напомним, с 11 июня 2021 года в Улан-Удэ из-за высокого уровня реки Селенга введен режим «Повышенная готовность».



Фото: ulan-ude-info.ru



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.