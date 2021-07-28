В центре Улан-Удэ открылся пункт вакцинации от COVID-19

ТРЦ «Форум» бесплатно предоставил медикам помещение, создав в нем все условия для работы



В Улан-Удэ в ТРЦ «Форум» сегодня открылся новый мобильный пункт вакцинации против COVID-19. Пункт расположен на втором этаже в павильоне № 15 и работает на базе городской поликлиники № 1, сообщили в минздраве Бурятии.

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Часы работы: с 10:00 до 20:00. Для соблюдения социального дистанцирования вход и выход организованы с разных сторон. Вакцинироваться может любой желающий. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Здесь вакцинируют и первым, и вторым компонентом вакцины. Сейчас в достаточном количестве имеется вакцина Гам-КОВИД-Вак («Спутник»).

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Не так давно городская поликлиника № 1 и ТРЦ Форум заключили соглашение о социальном партнерстве. Учредитель ТРЦ Баир Гармаев выдвинул инициативу открыть бесплатный пункт вакцинации от COVID-19 на безвозмездной основе. Он на свои средства сделал ремонт в помещении павильона, предоставил мебель, морозильные камеры, доступ к wi-fi.

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Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова поблагодарила главного врача городской поликлиники № 1 Наталью Бадмаеву и учредителя ТРЦ Баира Гармаева за открытие пункта вакцинации.

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Фото: «Номер один»



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