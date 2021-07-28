В Бурятии около Байкала нашли редкую орхидею

Новый краснокнижный вид пополнил список флоры Байкальского заповедника



Летом 2020 года рядом с визит-центром Байкальского заповедника готовили площадку для установки солнечной станции. Перед проведением работ территорию тщательно обследовали — ведь на прибрежных лугах могут оказаться интересные виды, которые важно сохранить. Ожидания себя оправдали. Заместитель директора Байкальского заповедника по экологическому просвещению и познавательному туризму Ирина Лясота нашла редкую орхидею — ятрышник шлемоносный (Orchis militaris L.).



В июле 2021 года место обследовали повторно, и вновь обнаружена цветущая особь, сообщили в пресс-службе заповедника.



Этот вид внесен в Красные книги России и Бурятии. Здесь, на юго-восточном берегу Байкала, ятрышник шлемоносный находится близ границы ареала. Далее к северо-востоку известны лишь отдельные («островные») участки. Для Байкальского заповедника это новый вид — и четырнадцатый из списка высших сосудистых растений, включенных в Красную книгу России.



Многие виды орхидей находятся под охраной, ятрышник стал важным дополнением к списку флоры заповедника и его редких растений.



Фото: baikalzapovednik.ru



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