В пробах воды из Селенги обнаружена сальмонелла

Купание в Селенге, отдых и занятий спортом рядом с водоемом опасны



В Бурятии в пробах воды, отобранной в период с 1 июня по 20 июля. из водных объектов в Улан-Удэ, установлены превышения гигиенических нормативов по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, сообщили в пресс-службе администрации столицы Бурятии.



Это свидетельствует об антропогенном загрязнении и является фактором риска возникновения и распространения инфекционных заболеваний, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



В пробах воды, отобранных из реки Уда в районе КНС-6 (улица Трубачеева) обнаружены превышения гигиенических нормативов по содержанию общих (обобщенных) колиформных и термотолерантныхколиформных бактерий, а также содержанию железа.



В пробе воды из реки Селенга вблизи стадиона «Спартак» в Улан-Удэ обнаружены превышения гигиенических нормативов по содержанию термотолерантныхколиформныхбактерий и железа.



В пробах воды из реки Селенга (протока Степная остров Комсомольский, вблизи ст. Дивизионная 500 м ниже правобережных очистных сооружений МУП «Водоканал») обнаружены патогенные микроорганизмы рода Salmonella, а также повышенное содержание железа.



Роспотребнадзор информирует население Улан-Удэ об опасности купания в реке Селенге, отдыха и занятий спортом рядом с водоемом.



Фото: ulan-ude-info.ru



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