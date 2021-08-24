В Бурятии достигнут рекордный уровень бедности населения

Почти четверть граждан живет на доходы ниже прожиточного минимума

Реализация программы разбита на три этапа, первый из них запланирован на 2021-2023 годы. Согласно целевым показателям, к концу 2023 года уровень бедности должен опуститься с нынешних 23,1% до 19,7%.







По состоянию на 2021 год 23,1% от общего числа населения Бурятии официально признаны бедными, то есть теми, чей доход ниже уровня прожиточного минимума. По результатам социологического опроса количество бедных еще больше – 24%. При этом почти 21% опрошенных заявили, что среднедушевой доход членов их семьи составляет всего 11-15 тысяч рублей в месяц, а у еще 24% он и того меньше. Такие данные приведены в официальном документе, опубликованном на сайте правительства Бурятии.20 августа правительство Бурятии опубликовало постановление «Об утверждении региональной программы «Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума на территории РБ». Как следует из документа, численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в республике в 2021 году составляет 23,1%. Причем в этот год бедность резко выросла: в 2019-2020 годах ее уровень колебался в пределах 20%.При этом масштабный социологический опрос, проведенный Министерством экономики РБ еще в 2019 году, дает и вовсе шокирующие цифры.«По результатам исследования выявлено, что у 24,1 % населения среднедушевой доход ниже уровня прожиточного минимума. При этом 20,8 % населения оценивают свой среднедушевой доход в диапазоне 11,3 - 15 тыс. рублей, т.е. фактически балансируют на границе бедности. К среднему классу по уровню дохода можно отнести 42% населения. И только 13,3% оценивают свой среднедущевой доход в размере выше 30 тыс. рублей», говориться в документе.52,9 % опрошенных жителей оценили уровень материального положения своей семьи как удовлетворительный, 22,3% как плохой и 7,8% как бедственный. В большинстве случаев это жители сельских районов республики, комментируют последнюю цифру авторы исследования. Хорошим материальное положение своей семьи назвали 14,5% респондентов, еще 2,9% оценили его как отличное.У 24% опрошенных величина среднедушевого дохода на одного члена семьи составляла до 11250 рублей. Еще почти 21% «живет» на сумму от 11250 до 15 тысяч рублей в месяц. Лишь у 13% респондентов среднедушевой доход на одного члена семьи превышает 30 тысяч рублей.«При исследовании фактически все респонденты указали, что собственное подсобное хозяйство является средством обеспечения жизни для большинства жителей Бурятия. Среди них полностью обеспечивают свое проживание - 12,7%, частично - 22,5%, дополнительный доход с подсобного хозяйства получают одна пятая часть населения — 20,7%.», - сказано в исследовании.Что касается доходов жителей республики, то, согласно документу, они падают последние несколько лет.«В 2016 и 2017 годах номинальные денежные доходы балансировали на уровне предыдущего 2015 года, а в 2018 год в номинале упали на 3,8 % (до 96,2 %). Недостаточно высокий темп роста номинальных доходов населения и динамичный рост цен на потребительском рынке привели к тому, что в течение последних четырех лет реальные располагаемые денежные доходы населения непрерывно падают (на 15,2 %)», - констатируют авторы документа.При этом, в сравнении с общероссийской тенденцией, в Бурятии спад реальных располагаемых денежных доходов начался на два года позднее. Так, в России в целом доходы начали снижаться с 2014 год на 0,7%, но с 2018 реальные располагаемые денежные доходы выровнялись и составили 100,1 % к уровню предыдущего года, в 2019 году — 101 %. В Бурятии реальные располагаемые денежные доходы начали снижаться в 2016 году (на 6,4 %). В последующие годы падение продолжилось.«Анализ динамики величин прожиточных минимумов в регионах Дальневосточного федерального округа свидетельствует о высоких затратах проживания в этих регионах. Более того, рост цен на самые необходимые, базовые продукты, входящие в состав потребительской корзины, во многих регионах Дальневосточного федерального округа выше среднероссийского уровня», - констатируют чиновники, отмечая, что при этом среднее значение зарплаты в Бурятии остается самым низким среди регионов ДФО и существенно ниже среднероссийского уровня.Целью принятой правительством программы является снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума до 10,5% к 2030 году. Для этого предусмотрен целый ряд мероприятий. В их числе названы увеличение зарплат работникам государственных и муниципальных учреждений, повышение уровня занятости населения, реализация инвестиционных проектов, прирост количества крестьянских (фермерских) хозяйств, развитие малого и среднего предпринимательства и многое другое. Также планируется развивать систему помощи нуждающимся гражданам.Финансирование программы будет осуществляться за счет средств федерального и республиканского бюджетов, в частности, через программы «Содействие занятости населения», «Социальная поддержка граждан», «Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства и торговли» и других.Фото: «Номер один»