ВСЖД направляет в подтопленные Наушки восстановительные поезда

Магистраль работает в режиме повышенной готовности из-за паводковой обстановки в Бурятии



В связи со сложной паводковой обстановкой в южных районах Бурятии на Восточно-Сибирской железной дороге установлен особый режим работы, сообщили в пресс-службе магистрали.



Все силы и средства ВСЖД приведены в повышенную готовность. Для незамедлительного проведения восстановительных работ, в случае необходимости, на станцию Наушки направлены восстановительные поезда со станций Гусиное Озеро и Дивизионная, 16 вагонов-самосвалов с бутовым камнем, а также восстановительный поезд со станции Улан-Удэ.







Фото: company.rzd.ru В связи со сложной паводковой обстановкой в южных районах Бурятии на Восточно-Сибирской железной дороге установлен особый режим работы, сообщили в пресс-службе магистрали.Все силы и средства ВСЖД приведены в повышенную готовность. Для незамедлительного проведения восстановительных работ, в случае необходимости, на станцию Наушки направлены восстановительные поезда со станций Гусиное Озеро и Дивизионная, 16 вагонов-самосвалов с бутовым камнем, а также восстановительный поезд со станции Улан-Удэ. В поселке Наушки в связи со значительным подъемом уровня воды в реке Селенга, с 27 августа введен режим чрезвычайной ситуации . Железнодорожная инфраструктура в результате паводка не пострадала. Движение поездов на участке Улан-Удэ – Наушки осуществляется в штатном режиме.Фото: company.rzd.ru

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.