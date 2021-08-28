Глава Бурятии выедет в подтопленные Наушки

Вода выше пола стоит в 18 домах, уровень воды колеблется до полуметра



Глава Бурятии Алексей Цыденов в воскресенье утром выезжает в подтопленные Наушки. Об этом он сообщил сегодня на своей странице в Instagram. По его словам, ситуация в поселке остается сложной. «В Наушках сегодня подтоплено 60 придомовых территорий, в которых проживает 174 человека, из них 44 ребенка, один ребенок-инвалид, 60 пенсионеров, один пенсионер – лежачий инвалид», - рассказал Алексей Цыденов.



Растет число домов, пострадавших от воды. Выше пола она стоит в 18 домах. Уровень воды колеблется от 20 сантиметров до полуметра. В затопленных домах живут 52 человека, в том числе шесть детей. Тридцать жителей поселка покинули свои дома, уехав к родственникам. Это в три раза больше, чем было в начале дня.



«В пункте временного размещения (развернут в здании Дома культуры) людей нет (они предпочитают родню). В поселке работают: оперативная группа администрации Кяхтинского района, администрации поселения «Наушкинское», медработники ФАП поселка Наушки и узловой поликлиники РЖД, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Бурятии, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, полиции, сотрудники Кяхтинской РЭС, местные жители», - сообщает Кяхтинская райадминистрация.



Десять полицейских охраняют общественный порядок. Кроме того, в готовности находится «Урал» пограничных войск.



«Как только вода спадет, будет оценён ущерб и произведены выплаты компенсаций 10, 50 и 100 тысяч на человека в зависимости от размера ущерба. Также в этом году всем жителям, у которых в результате ЧС погиб урожай домашних огородов, будет представлена дополнительная помощь. Работаем», - подчеркнул Алексей Цыденов.



Местные жители в соцсетях активно делятся впечатлениями о ситуации и наблюдениями. Согласно их информации, сейчас передвигаться по поселку безопасно только на лодках. Людей просят поделиться раскладушками, болотными сапогами.



В связи со сложной паводковой обстановкой в южных районах Бурятии на Восточно-Сибирской железной дороге установлен особый режим работы, сообщили в пресс-службе магистрали. Все силы и средства ВСЖД приведены в повышенную готовность. Для незамедлительного проведения восстановительных работ, в случае необходимости,



Фото: скриншот/соцсети

Глава Бурятии Алексей Цыденов в воскресенье утром выезжает в подтопленные Наушки. Об этом он сообщил сегодня на своей странице в Instagram. По его словам, ситуация в поселке остается сложной. «В Наушках сегодня подтоплено 60 придомовых территорий, в которых проживает 174 человека, из них 44 ребенка, один ребенок-инвалид, 60 пенсионеров, один пенсионер – лежачий инвалид», - рассказал Алексей Цыденов.Растет число домов, пострадавших от воды. Выше пола она стоит в 18 домах. Уровень воды колеблется от 20 сантиметров до полуметра. В затопленных домах живут 52 человека, в том числе шесть детей. Тридцать жителей поселка покинули свои дома, уехав к родственникам. Это в три раза больше, чем было в начале дня.«В пункте временного размещения (развернут в здании Дома культуры) людей нет (они предпочитают родню). В поселке работают: оперативная группа администрации Кяхтинского района, администрации поселения «Наушкинское», медработники ФАП поселка Наушки и узловой поликлиники РЖД, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона, аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Бурятии, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, полиции, сотрудники Кяхтинской РЭС, местные жители», - сообщает Кяхтинская райадминистрация.Десять полицейских охраняют общественный порядок. Кроме того, в готовности находится «Урал» пограничных войск.«Как только вода спадет, будет оценён ущерб и произведены выплаты компенсаций 10, 50 и 100 тысяч на человека в зависимости от размера ущерба. Также в этом году всем жителям, у которых в результате ЧС погиб урожай домашних огородов, будет представлена дополнительная помощь. Работаем», - подчеркнул Алексей Цыденов.Местные жители в соцсетях активно делятся впечатлениями о ситуации и наблюдениями. Согласно их информации, сейчас передвигаться по поселку безопасно только на лодках. Людей просят поделиться раскладушками, болотными сапогами.В связи со сложной паводковой обстановкой в южных районах Бурятии на Восточно-Сибирской железной дороге установлен особый режим работы, сообщили в пресс-службе магистрали. Все силы и средства ВСЖД приведены в повышенную готовность. Для незамедлительного проведения восстановительных работ, в случае необходимости, на станцию Наушки направлены противоразмывные поезда. Фото: скриншот/соцсети

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