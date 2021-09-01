В Чите джип въехал в группу людей на остановке, один человек погиб

По факту аварии возбуждено уголовное дело, водитель внедорожника задержан



В минувший вторник в Чите 35-летний водитель внедорожника «Ниссан Терано», проехав через бордюрное ограждение на остановке в районе железнодорожного вокзала, совершил наезд на двух пешеходов, после чего скрылся с места ДТП, однако был задержан автоинспекторами. В результате аварии один из пешеходов скончался на месте, девушка с тяжелыми травмами госпитализирована.



Сотрудниками полиции установлено, что водитель не права управления транспортным средством. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

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За нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, в состоянии опьянения и оставления места ДТП, законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.



В настоящее время водитель помещен в изолятор временного содержания на 48 часов. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.



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Фото: В минувший вторник в Чите 35-летний водитель внедорожника «Ниссан Терано», проехав через бордюрное ограждение на остановке в районе железнодорожного вокзала, совершил наезд на двух пешеходов, после чего скрылся с места ДТП, однако был задержан автоинспекторами. В результате аварии один из пешеходов скончался на месте, девушка с тяжелыми травмами госпитализирована.Сотрудниками полиции установлено, что водитель не права управления транспортным средством. По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.За нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, в состоянии опьянения и оставления места ДТП, законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.В настоящее время водитель помещен в изолятор временного содержания на 48 часов. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.По данным ГТРК «Чита» , погибший юноша и пострадавшая девушка – студенты, приехавшие учиться в Читу из Оловяннинского района: «Двое студентов из Оловяннинского района попали под колеса внедорожника на читинском вокзале. Около 18:00 двое студентов – юноша и девушка – вернулись в город из Атамановки, они ездили за вещами к родственникам».Как сообщает Чита.ру, проведенная экспертиза показала, что водитель-убийца был пьяным. автомобилей.Фото: chita.ru

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