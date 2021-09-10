В Улан-Удэ под колеса иномарки попал школьник

Десятилетний мальчик с травмами различной степени тяжести госпитализирован



В Улан-Удэ вчера около пяти часов вечера 36-летняя водительница автомобиля «Дэу», следуя по улице Маяковского вне зоны пешеходного перехода, совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода.



В результате ДТП десятилетний мальчик с травмами различной степени тяжести была госпитализирован в медицинское учреждение, сообщили в республиканской ГИБДД



Госавтоинспекция напоминает, что начался учебный год и тысячи мальчишек и девчонок пошли в школу. Дети отвыкли от интенсивной транспортной среды, поэтому очень важно проявлять бдительность за рулем транспортного средства. Родителям необходимо повторить со своими детьми правила безопасного поведения на дороге.



Фото: ГИБДД





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