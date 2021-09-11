В Улан-Удэ перекроют улицу Амагаева

Из-за ремонта дороги автомобилистам придется искать объездные пути



С 13 по 23 сентября будет перекрыт участок автомобильной дороги по ул. Амагаева - от ул. Дуднича до ул. Дзержинского, в связи с ремонтом дороги по ул. Амагаева по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», - сообщили в пресс-службе мэрии.







Также будет изменена схема движения автобусов маршрута № 95. Объезд закрытого для движения участка по ул. Амагаева будет осуществляться по ул. Дундича – ул. Жуковского – ул. Дзержинского в обоих направлениях.



Фото: «Номер один», ulan-ude-info.ru



С 13 по 23 сентября будет перекрыт участок автомобильной дороги по ул. Амагаева - от ул. Дуднича до ул. Дзержинского, в связи с ремонтом дороги по ул. Амагаева по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», - сообщили в пресс-службе мэрии.Также будет изменена схема движения автобусов маршрута № 95. Объезд закрытого для движения участка по ул. Амагаева будет осуществляться по ул. Дундича – ул. Жуковского – ул. Дзержинского в обоих направлениях.Фото: «Номер один», ulan-ude-info.ru

В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.