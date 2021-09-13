В Бурятии впервые в истории провели операцию по пересадке почки

Трансплантация длилась три часа и завершилась успешно





12 сентября в Республиканской клинической больнице Улан-Удэ впервые в Бурятии выполнена пересадка органа. Реципиентом стала женщина сорока лет, которой медики провели родственную трансплантацию.

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, этому событию предшествовала продолжительная подготовка. Команда специалистов больницы прошла многоэтапное обучение в Центре Шумакова, также было приобретено все необходимое оборудование для учреждения.-Раньше для проведения таких операций пациенты направлялись в федеральные центры. Сейчас мы созрели для самостоятельного оказания этого метода лечения, - прокомментировал главный внештатный трансплантолог Бурятии Владимир Ильинов.Трансплантация была проведена в штатном режиме и длилась три часа. В проведении первой пересадки также приняли участие направленные из Центра Шумакова специалисты. Они специально прибыли в Улан-Удэ, чтобы поддержать коллег на старте запуска программы.Проведение таких операций в Бурятии подарит десяткам пациентов с хронической почечной недостаточностью шанс на совершенно новое качество жизни. Ранее единственным вариантом заместительной почечной терапии для пациентов в регионе был диализ. С открытием трансплантационной программы у таких больных появится альтернатива.-Для нас это мощнейший шаг. Ранее операций по трансплантации органов в республике не проводилось. И освоить их - стало жизненной необходимостью. У нас в республике проживает более 500 человек, которые нуждаются в диализе. Это такая стадия болезни почек, когда они сами уже не способны очищать кровь. И человек привязан к аппарату, он не может нормально жить, работать - вся его жизнь протекает в палате. Это не жизнь. Мы решительно взялись помочь им, приобрели необходимое оборудование в операционные, обучили наших хирургов. Я особенно благодарен специалистам легендарного центра трансплантологии им. академика Шумакова и лично Сергею Владимировичу Готье, который курирует всю эту работу с самого начала, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.На сегодняшний день учреждение соответствует всем необходимым стандартам оснащения для развития трансплантационной программы и имеет возможность оказывать помощь пациентам, нуждающимся в пересадке почки.«Врачи нефрологи, анестезиологи-реаниматологи и хирурги на данный момент обладают всеми необходимыми компетенциями, для проведения таких операций. В больнице имеется современное оборудование, включая лабораторию для типирования и лекарственного мониторинга» - поделился врач-хирург центра Шумакова Ильдар Курбангулов.Фото: пресс-служба правительства Бурятии