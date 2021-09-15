В Улан-Удэ бомж оккупировал подъезд

Мужчина утверждает, что прожил в доме по Октябрьской 50 лет и не будет никуда съезжать



Жители дома по ул. Октябрьская, 23 в Улан-Удэ уже несколько недель пытаются выселить нового соседа. Все бы ничего, но мужчина без определенного места жительства занял площадку на лестнице в подъезде. Он там спит, есть, курит и пьет.



"Больше месяца на лестничной площадке живёт бомж, который утверждает, что прожил в этом доме 50 лет, и не собирается ни куда уходить", - возмущается жилец дома.



Мужчина обосновался в подъезде настолько, что принес туда свой хлам - стул, одежу и другие предметы своего быта. По словам соседей новоиспеченного жильца, дела до него нет никому. В полиции горожанам помочь не могут ничем, как и в управляющей компании.



"Почему мы должны страдать? Не знаю уже куда обратиться, просто нет сил не каких. Обращались в нашу доблестную полицию, максимум, что могут сделать они забрать на сутки, а в последние дни вообще дозвониться не могу до них. Обращалась в городскую управляющую организацию, что нарушаются санитарно-гигиенические нормы, ну в ответ мне сказали, что помочь ни чем не могут", - рассказывает одна из жильцов дома.







Женщина настолько устала от такого соседства, что готова обращаться напрямую к главе Бурятии.



"Я хочу, чтобы это все увидели наш глава Республики Бурятии Цыденов Алексей Самбуевич, мэр нашего города, и администрация железнодорожного района. Надоел этот бардак уже!", - заключила она.



В комментариях к посту горожанке предложили обратиться в центр "Шанс", или пристроить его дворником, сколотить в подъезде комнатку "и пусть живет". Также женщину не забыли обвинить в черствости и неумении сочувствовать чужому горю. "Вот не дай Бог тебе оказаться на его месте", пишут пользователи соцсетей.



Фото: Аноним 03

Жители дома по ул. Октябрьская, 23 в Улан-Удэ уже несколько недель пытаются выселить нового соседа. Все бы ничего, но мужчина без определенного места жительства занял площадку на лестнице в подъезде. Он там спит, есть, курит и пьет."Больше месяца на лестничной площадке живёт бомж, который утверждает, что прожил в этом доме 50 лет, и не собирается ни куда уходить", - возмущается жилец дома.Мужчина обосновался в подъезде настолько, что принес туда свой хлам - стул, одежу и другие предметы своего быта. По словам соседей новоиспеченного жильца, дела до него нет никому. В полиции горожанам помочь не могут ничем, как и в управляющей компании."Почему мы должны страдать? Не знаю уже куда обратиться, просто нет сил не каких. Обращались в нашу доблестную полицию, максимум, что могут сделать они забрать на сутки, а в последние дни вообще дозвониться не могу до них. Обращалась в городскую управляющую организацию, что нарушаются санитарно-гигиенические нормы, ну в ответ мне сказали, что помочь ни чем не могут", - рассказывает одна из жильцов дома.Женщина настолько устала от такого соседства, что готова обращаться напрямую к главе Бурятии."Я хочу, чтобы это все увидели наш глава Республики Бурятии Цыденов Алексей Самбуевич, мэр нашего города, и администрация железнодорожного района. Надоел этот бардак уже!", - заключила она.В комментариях к посту горожанке предложили обратиться в центр "Шанс", или пристроить его дворником, сколотить в подъезде комнатку "и пусть живет". Также женщину не забыли обвинить в черствости и неумении сочувствовать чужому горю. "Вот не дай Бог тебе оказаться на его месте", пишут пользователи соцсетей.Фото: Аноним 03

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