Мероприятия по санитарной очистке, благоустройству, озеленению продлятся c 27 cентября до 23 октября



В Улан-Удэ объявлен месячник чистоты. Мероприятия по санитарной очистке, благоустройству, озеленению продлятся c 27 cентября до 23 октября. В это же день пройдет общегородской субботник, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



Так, во время месячника будет усилена работа по контролю за организациями всех форм собственности по уборке территорий.



"Организации должны будут очистить подвалы и чердаки зданий, осушить затопленные подвалы, закрыть чердачные и подвальные помещения, очистить мусороприемные камеры, остеклить лестничные клетки и отремонтировать подъездные двери. Кроме того, нужно привести в порядок контейнерные площадки для сбора отходов, дворовые выгребные ямы и туалеты, очистить от мусора территории, прилегающие к частным домовладениям и многоквартирным домам", - сообщили в городской администрации.



МБУ «Комбинат по благоустройству г. Улан-Удэ» будет обеспечивать своевременный вывоз мусора с территорий общего пользования после проведения экологических акций и субботника.



Еженедельно будут проводиться проверки и рейды по убираемым территориям.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ



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