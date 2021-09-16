В Бурятии задержали подозреваемого в краже из магазина

Злоумышленник незаметно похитил три спортивных костюма и три рюкзака



В Бурятии в Северобайкальске сотрудники вневедомственной охраны на маршруте патрулирования задержали местного жителя по подозрению в краже. Ориентировка на 36-летнего северобайкальца поступила после того, как служба безопасности одного из магазинов выявила кражу в торговой точке.



Несколькими днями ранее мужчина пришел в магазин и незаметно сложил в сумку три спортивных костюма и три рюкзака, после чего покинул магазин. По камерам видеонаблюдения был установлен факт преступления и личность подозреваемого. Мужчина неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершенные правонарушения.



При патрулировании экипаж вневедомственной охраны задержал подозреваемого и доставил его в отдел полиции.





Возбуждено уголовное дело. Ущерб превысил 9 тысяч рублей. Часть похищенного изъята, ведется следствие.



Фото: Росгвардия





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