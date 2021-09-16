Жители Улан-Удэ недовольны ростом цен на аренду жилья

Горожане не могут позволить себе снять квартиру из-за неподъемной стоимости



В столице Бурятии назревает конфликт в области аренды жилья. Так, по словам улан-удэнцев, сегодня месячная стоимость однокомнатной квартиры с косметическим ремонтом и мебелью варьируется от 20 до 30 тысяч рублей. Двухкомнатная квартира стоит 25 - 40 тысяч в месяц. Цены неподъемные, учитывая, что средняя зарплата в городе составляет около 20 тысяч рублей, а у кого-то



"Откуда такие цены берутся? Кто-то их контролирует? Я давно уже ищу квартиру на ПВЗ, а цены запредельные. Да и предложений нет никаких. Как выжить ребята?!", - вопрошает анонимная горожанка.



Ответ у комментаторов на все происходящее нашелся быстро: "Все набрали под "выгодную" ипотеку, теперь за счёт вас хотят отбить ее. Все логично".



Отметим, судя по количеству гневных комментариев, иметь деньги на аренду жилья сегодня мало. Самому найти квартиру сложно, а агентства недвижимости через одно пытаются обмануть и нажиться на доверчивых горожанах.



К слову, по данным известного сайта объявлений, однокомнатную квартиру можно арендовать от 11 тысяч рублей. Однако часто хозяева просят депозит в размере месячной суммы. Либо стоимость может и вовсе измениться, ведь объявление мог подать недобросовестный агент.



Фото: pixabay.com

В столице Бурятии назревает конфликт в области аренды жилья. Так, по словам улан-удэнцев, сегодня месячная стоимость однокомнатной квартиры с косметическим ремонтом и мебелью варьируется от 20 до 30 тысяч рублей. Двухкомнатная квартира стоит 25 - 40 тысяч в месяц. Цены неподъемные, учитывая, что средняя зарплата в городе составляет около 20 тысяч рублей, а у кого-то среднедушевой доход в семье едва достигает 12 тысяч рублей.."Откуда такие цены берутся? Кто-то их контролирует? Я давно уже ищу квартиру на ПВЗ, а цены запредельные. Да и предложений нет никаких. Как выжить ребята?!", - вопрошает анонимная горожанка.Ответ у комментаторов на все происходящее нашелся быстро: "Все набрали под "выгодную" ипотеку, теперь за счёт вас хотят отбить ее. Все логично".Отметим, судя по количеству гневных комментариев, иметь деньги на аренду жилья сегодня мало. Самому найти квартиру сложно, а агентства недвижимости через одно пытаются обмануть и нажиться на доверчивых горожанах.К слову, по данным известного сайта объявлений, однокомнатную квартиру можно арендовать от 11 тысяч рублей. Однако часто хозяева просят депозит в размере месячной суммы. Либо стоимость может и вовсе измениться, ведь объявление мог подать недобросовестный агент.Фото: pixabay.com

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